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طوله 2.47 متر .. عملاق الشرقية وشقيقته يطلبان العلاج وتوفير سكن مناسب.. شاهد

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:10 ص
الشقيقين
الشقيقين
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محمد حليم قنديل
قال محمد شحاتة يعاني من مرض العمالقة، إن طوله يبلغ 2.47 متر، موضحا أن عمره 34 عاما ويعاني من تعب مستمر، مشيرا إلى أنه يريد بعض المتطلبات لكي يستطيع أن يتعايش مع الواقع. 

وأضاف محمد شحاتة خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه يتمنى علاجه من هذا المرض، لأنه متزوج منذ 8 سنوات ولم يستطيع الإنجاب، ولابد من الحقن المجهري حتى تنجب زوجته.

من جانبها تابعت رحمة شحاتة شقيقة محمد شحاتة ومريضة بالعمالقة أيضا، أن لديها 3 أخوات بنات وأخ جميعهم طبيعيين ما عدا هي وأخيها محمد مريضين بداء العمالقة.

وأوضحت رحمة شحاته أن والداها كان طويل القامة مثلها وهذ المرض بالوراثة ولكن والداها تلقى العلاج فى بداية المرض فى قصر العيني.

وأشارت إلى أنها تطالب المسؤولين بتوفير مسكن يليق بهم لأن المنزل الذي يسكنان فيه لا يليق بحالتهم، بالإضافة إلى أنها تطلب علاجهما من هذا المرض.
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