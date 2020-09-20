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الخرباوي يحذر من استخدام الإخوان وسائل جديدة للعبث بوعي المصريين.. فيديو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
ثروت الخرباوي، الباحث
ثروت الخرباوي، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية
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إسراء صبري
حذر ثروت الخرباوي، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، من ظهور وسائل تأثير مختلفة ومتنوعة، وسيكون هذا من خلال استخدام مقاطع يوتيوب عن طريق الرسوم المتحركة والأيموشن، من أجل اظهار مدى كون المواطن المصري ضحية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الإخوان تعمل على العبث بالبرمجة الذهنية الخاصة بالمصريين، مشددا على أن الجماعات الإرهابية بدأت تستعين بأكاديميات محترفة من أجل صناعة وعي مشوة تغزو به الشعب المصري.

وتابع: الشيء الوحيد الذى نجحت فيه الجماعة هو الفشل، لافتا إلى أنهم يعملون بشكل احترافي لإثارة الرأي العام ضد الدولة.

وأردف: الجماعات الإرهابية تعمل على شيطنة أي إنجاز تقوم به الدولة المصرية.

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