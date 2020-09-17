عالم أزهري: الجماعات الإرهابية تكفر كل من يخالفها لهدم مفهوم الدولة

قال الدكتور محمد عوض، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، إن التكفير من شأنه أن يمزق المجتمع المسلم، ويُغذِّي الفُرقة والشَّحناء بين المسلمين بل ربما أدى إلى إهدار المسلمين دماءَ بعضِهم بعضا، وكل ذلك مخالف لأوامر الله تعالى وتعاليم نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم).









جاء ذلك خلال محاضرة "قراءة في مراجع المتطرفين"، والتي ألقاها ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لـ60 إمامًا وواعظًا من تايلاند، عبر تقنية الفيديو كونفرانس تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19).









وأكد عوض أن فكرة "التكفير" بزغت في العقود الأخيرة بصورة لم يسبق لها مثيل في التاريخ الإسلامي، وذلك من قبل جماعات ممولة لها أهداف تخريبية ومخططات لتقسيم الدول في المنطقة العربية.









وأضاف هناك أكثر من 150 فرقة وجماعة تبث سمومها في منطقة الشرق الأوسط، وتتبنى فكر التكفير والتخوين، فتكفر كل من يخالفها بداية من الفرد والمجتمع وصولا لمؤسسات الدولة من الجيش والشرطة، وذلك بهدف إضعاف مكونات الدولة وشرذمتها وبث روح العداء والكراهية فيها وإسقاطها.









وفي الختام، أوضح أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، أن الحرب في العالم الجديد ليست حرب أسلحة، بل حرب فكر عن طريق خلق جماعات تنفق أموالًا طائلة لبث سمومها وأفكارها عبر الوسائل المختلفة وعبر منصات يتم الإنفاق عليها لدعم التطرف والإرهاب.