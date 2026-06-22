جمال حمزة: فوز مصر على نيوزيلندا «تاريخي».. وتبديلات حسام حسن صنعت الفارق

أكد جمال حمزة، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن انتصار منتخب مصر على نيوزيلندا 3-0 هو خطوة تاريخية في مشوار المونديال، مشيدًا بتطور الأداء بين الشوطين.

وقال جمال حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن التغيير التكتيكي للمنتخب في الشوط الثاني كان نقطة التحول؛ بعدما أعاد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، توزيع اللاعبين، واعتمد على طريقة 4-3-3؛ ما منح المنتخب سيطرة أكبر وفعالية هجومية واضحة.

وأشار إلى أن المنتخب عانى في البداية من الكرات الطويلة التي استفاد منها المنتخب النيوزيلندي، قبل أن يتحول الأداء إلى اللعب السريع والقصير الذي فتح المساحات وأسهم في تسجيل الأهداف.

أهمية مواجهة مصر وإيران

وأشار إلى قوة دكة البدلاء ودورها في دعم الفريق، مشددا في الوقت ذاته على أهمية المواجهة المقبلة أمام إيران، وضرورة إدارة الجهد والتركيز؛ لحسم صدارة المجموعة.