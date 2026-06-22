قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العالم 2026| الأرجنتين تتقدم على النمسا بهدف ميسي في الشوط الأول
وزير المالية: 80 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال في الموازنة الجديدة
ليونيل ميسي يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم
الأوقاف توقع بروتوكولي تعاون مع المجموعة الوطنية لاستثمارات الوزارة
لزيادة فرص النجاح.. جامعة الأزهر: تطبيق الامتحان الصيفي للطلاب المتعثرين بحد أقصى 5 مقررات
السياحة تعلن ضبط وغلق 2063 كيان غير مرخص بمختلف المحافظات
إبراهيموفيتش : مصر أصبحت مصدر قلق للمرشحين للفوز بكأس العالم
ارتفاع أسعار الوقود يدفع أفريقيا لتسريع التحول إلى السيارات الكهربائية
أمريكا تدفع أوروبا لإجراء رقمي عاجل | تفاصيل مثيرة
أسعار البنزين اليوم في مصر بعد هبوط خام برنت 50 دولارًا
رسميًا .. نبيل فهمي أمينًا عامًا للجامعة العربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال حمزة: فوز مصر على نيوزيلندا «تاريخي».. وتبديلات حسام حسن صنعت الفارق

محمد صلاح
محمد صلاح
محمود محسن

أكد جمال حمزة، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن انتصار منتخب مصر على نيوزيلندا 3-0 هو خطوة تاريخية في مشوار المونديال، مشيدًا بتطور الأداء بين الشوطين.

وقال جمال حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن التغيير التكتيكي للمنتخب في الشوط الثاني كان نقطة التحول؛ بعدما أعاد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، توزيع اللاعبين، واعتمد على طريقة 4-3-3؛ ما منح المنتخب سيطرة أكبر وفعالية هجومية واضحة.

وأشار إلى أن المنتخب عانى في البداية من الكرات الطويلة التي استفاد منها المنتخب النيوزيلندي، قبل أن يتحول الأداء إلى اللعب السريع والقصير الذي فتح المساحات وأسهم في تسجيل الأهداف.

 أهمية مواجهة مصر وإيران 

وأشار إلى قوة دكة البدلاء ودورها في دعم الفريق، مشددا في الوقت ذاته على أهمية المواجهة المقبلة أمام إيران، وضرورة إدارة الجهد والتركيز؛ لحسم صدارة المجموعة.

جمال حمزة الزمالك منتخب مصر نيوزيلندا المونديال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

الذهب

من انخفاض لآخر | تراجع جديد في أسعار الذهب.. تفاصيل

صلاح وجيرارد

جيرارد يتغزل في محمد صلاح: لاعب استثنائي وإيقافه شبه مستحيل

صورة من الحادث

القبض على قائد السيارة الملاكي في حادث البايكرز بالإسكندرية

احمد موسى

أحمد موسى يوجه رسالة للمعلق الرياضي خليل البلوشي.. ماذا قال؟

أرشيفية

هقول لأهلك.. التحريات تكشف حقيقة تورط الزوج في إلقاء سيدة كعبيش من السابع

ترشيحاتنا

منتخب مصر

بعد الفوز على نيوزيلندا.. منتخب مصر يقترب من سيناريو مرعب

الملتقى الأدبي

في ختامه.. الملتقى الأدبي لإقليم القناة وسيناء يوصي بتطوير النشر الإقليمي ومواكبة التحول الرقمي

أسرة هدير شعبان تطالب بالعدالة وكشف جميع المتورطين

كانت مجهزة عفشها.. خال هدير ضحية سيارة القهوة يكشف تطورات جديدة بالواقعة

بالصور

إذا كنت تريد عمرا أطول.. توقف عن هذه العادات فورا

إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً
إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً
إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً

سر التفوق في الثانوية العامة.. 4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز

4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز
4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز
4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز

بطريقة المطاعم.. كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

انتعاش مع كل ملعقة.. طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل

طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود

فيديو

صورة من الحملة

لأول مرة.. القوات المسلحة تنشر فيديو لعمليات ضبط عناصر التنقيب غير الشرعي عن الذهب جنوب البلاد

بط المونديال  

بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد