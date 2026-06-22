فون دير لاين وزيلينسكي يشيدان بستارمر بعد استقالته وترامب ينتقد

أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، برئيس الوزراء البريطاني المستقيل “كير ستارمر”، واصفة إياه بأنه تحول إلى “رجل دولة” في وقت قصير خلال فترة حكمه التي لم تتجاوز عامين.

وكتبت فون دير لاين- على منصة “إكس”- رسالة ودية، شكرت فيها ستارمر على إنجازاته، قائلة “إن بعض القادة يحتاجون سنوات ليصبحوا رجال دولة، بينما نجح هو في ذلك خلال عامين فقط”.

وأشارت إلى دوره في تعزيز التعاون الدفاعي الأوروبي؛ في ظل تراجع الاعتماد على الولايات المتحدة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكدة أن الشراكة الدفاعية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التي وُقعت العام الماضي، شكلت إطاراً جديداً للتعاون العسكري.

كما أثنت على دعمه لأوكرانيا، والذي شمل توقيع اتفاق شراكة لمدة 100 عام مع كييف، والمشاركة في إطلاق “تحالف الراغبين” مع فرنسا، إضافة إلى تعهدات مالية؛ لدعم قوة متعددة الجنسيات محتملة لحفظ السلام.

وقالت فون دير لاين: إن “أمن أوروبا وأوكرانيا أصبح أقوى بفضلك”.

من جهته.. أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بـ"ستارمر"، مؤكداً أن بريطانيا كانت وستظل من أبرز الداعمين لأوكرانيا.

وأكد أن "لقاءاتهما كانت مليئة بالمضمون الحقيقي”، مضيفاً أن ستارمر “مرحب به دائماً في أوكرانيا”.

وفي المقابل، جاءت ردود الفعل من واشنطن مختلفة؛ إذ هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستارمر، متهماً إياه بـ"الفشل في ملفات الهجرة والطاقة"، وعلق على استقالته، بقوله إنه “يتمنى له التوفيق رغم ذلك”.