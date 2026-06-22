خارجية الأردن: السلام في المنطقة لن يتحقق إلا بحصول الفلسطينيين على حقوقهم

أكد وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي، خلال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، أن السلام في المنطقة لن يتحقق إلا بحصول الفلسطينيين على حقوقهم بإقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة.

وأضاف الصفدي: نريد لمنطقتنا أن تعيش بأمن واستقرار، ويجب معالجة كل أسباب التوتر والحفاظ على استقرار المنطقة، ويجب وقف الانتهاكات الإسرائيلية والعمل على تطبيق حل الدولتين.

وأشار إلى أن الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على لبنان ويدعم وقف إطلاق النار، كما يدعم الحكومة اللبنانية وضرورة تطبيق حصر السلاح بيد الدولة.

وأكد الصفدي، أن إسرائيل تنسف كل الأسس التي يقوم عليها مبدأ حل الدولتين.