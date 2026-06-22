القبض على تاجر نشر فيديو قديم لطفل يقود سيارة في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام طفل بقيادة سيارة بالجيزة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط قائد السيارة المشار إليها، وتبين أنه طالب يبلغ من العمر 17 عامًا، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وبمواجهته، قرر أن الواقعة قديمة، إذ تعود إلى نحو عامين، وأنه كان يقود السيارة بصحبة والده؛ لعدم قدرة الأخير على القيادة- آنذاك-؛ بسبب خضوعه لعملية جراحية.. وبسؤال والده؛ أيد ذلك.

كما أمكن تحديد وضبط القائم على نشر المقطع، وتبين أنه “تاجر” مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وبسؤاله؛ قرر أنه قام بتصوير المقطع المشار إليه منذ عامين بمنطقة حدائق الأهرام، ونشره على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم أعاد نشره مرة أخرى؛ بهدف زيادة عدد المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.