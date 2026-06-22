إذا كنت تريد عمرا أطول.. توقف عن هذه العادات فورا

يعتقد كثير من الأشخاص أن التقدم في العمر يرتبط فقط بالسنوات التي تمر، لكن الخبراء يؤكدون أن نمط الحياة اليومي يلعب دورًا أكبر مما يتخيل البعض في تحديد جودة الصحة وسرعة الشيخوخة. فهناك عادات يمارسها الملايين يوميًا دون إدراك أنها قد تؤثر سلبًا على الجسم وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بالتقدم في السن.

إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً

ويشير متخصصون في الصحة العامة إلى أن تجنب بعض السلوكيات الخاطئة يمكن أن يساعد في الحفاظ على النشاط والحيوية لفترة أطول، وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والسكري وضعف المناعة.

وفيما يلي أبرز العادات التي قد تسرع الشيخوخة وتؤثر على الصحة العامة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

قلة النوم بشكل مستمر

يعد النوم الجيد من أهم العوامل التي تساعد الجسم على إصلاح الخلايا وتجديد نشاطه. وعندما يعتاد الشخص على السهر أو الحصول على ساعات نوم غير كافية، يزداد الإجهاد البدني والعقلي، كما ترتفع مستويات هرمونات التوتر في الجسم.

وقد ربطت دراسات عديدة بين الحرمان المزمن من النوم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وضعف التركيز وتراجع كفاءة الجهاز المناعي.

الجلوس لساعات طويلة

أصبحت الحياة الحديثة تعتمد بشكل كبير على الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر أو الهواتف الذكية لفترات طويلة، وهو ما ينعكس سلبًا على الصحة.

فالجلوس المستمر يقلل من معدل حرق السعرات الحرارية ويؤثر على الدورة الدموية، كما يزيد من احتمالات الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري، وهي عوامل ترتبط بتسارع الشيخوخة وتراجع اللياقة البدنية.

الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة

تحتوي الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة غالبًا على نسب مرتفعة من الدهون غير الصحية والسكريات والملح، وهي مكونات قد تؤدي إلى التهابات مزمنة داخل الجسم.

ويرى خبراء التغذية أن الاعتماد المتكرر على هذه الأطعمة يمكن أن يساهم في زيادة الوزن ورفع خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، فضلاً عن تأثيرها السلبي على صحة الجلد وتسريع ظهور التجاعيد.

التوتر المزمن

التعرض المستمر للضغوط النفسية دون إيجاد طرق صحية للتعامل معها قد يترك آثارًا واضحة على الجسم والعقل.

فالتوتر المزمن يرفع مستويات هرمون الكورتيزول، وهو ما قد يؤثر على صحة القلب والمناعة والنوم، كما يرتبط بزيادة معدلات الالتهاب داخل الجسم، وهي عوامل تساهم في الشيخوخة المبكرة.

لذلك ينصح الخبراء بممارسة الرياضة أو التأمل أو الهوايات المفضلة للمساعدة في تقليل الضغوط اليومية.

قلة النشاط البدني

الحركة المنتظمة ليست ضرورية للحفاظ على الوزن فقط، بل تلعب دورًا مهمًا في حماية العضلات والعظام والقلب.

ويؤدي نمط الحياة الخامل إلى ضعف اللياقة البدنية وفقدان الكتلة العضلية مع مرور الوقت، كما يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر.

وينصح الأطباء بممارسة نشاط بدني معتدل لمدة 30 دقيقة يوميًا على الأقل للحفاظ على الصحة العامة وتعزيز الشعور بالنشاط والحيوية.

كيف تحافظ على شباب جسمك؟

لا توجد وصفة سحرية لإيقاف التقدم في العمر، لكن تبني عادات صحية يمكن أن يساعد في إبطاء آثار الشيخوخة والحفاظ على جودة الحياة، ويشمل ذلك النوم الكافي، وتناول الغذاء المتوازن، وممارسة الرياضة بانتظام، والابتعاد عن التوتر والتدخين.

ويؤكد الخبراء أن التغييرات الصغيرة في نمط الحياة اليومي قد تصنع فارقًا كبيرًا على المدى الطويل، ليس فقط في المظهر الخارجي، بل في صحة الجسم وقدرته على مقاومة الأمراض والاستمتاع بحياة أكثر نشاطًا وراحة.