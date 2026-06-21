كل ما تريد معرفته عن مضادات الأكسدة ومصادرها

تعمل مضادات الأكسدة على منع تلف الخلايا وقد تساعد في درء الشيخوخة والأمراض.

تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية الملونة يساعدك على الحصول على المزيد من مضادات الأكسدة في نظامك الغذائي.

من الأفضل الحصول على مضادات الأكسدة من الأطعمة بدلاً من المكملات الغذائية ذات الجرعات العالية .

مضادات الأكسدة هي مواد طبيعية أو مصنعة تساعد في مواجهة تلف الخلايا أو منعه أو تأخير حدوثه.

تشمل المصادر الأطعمة النباتية مثل الكاكاو والفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة

ما هي الأنواع المختلفة؟

تُصنف مضادات الأكسدة إلى مضادات داخلية ومضادات خارجية:

داخلي المنشأ: ينتج جسمك هذه المضادات للأكسدة، وتشمل هذه المضادات إنزيمات مثل الكاتالاز (CAT) وأشكالاً غير إنزيمية مثل البيليروبين أو حمض اليوريك.

مضادات الأكسدة الخارجية: لا يستطيع جسمك إنتاج مضادات الأكسدة الخارجية، عليك الحصول عليها من الطعام

مصادر طبيعية

تُعدّ العديد من الأطعمة النباتية مصدراً غنياً بمضادات الأكسدة ، لذا يسهل الحصول عليها، ومن أهم مصادرها

فول

الكاكاو

القهوة والشاي

الفواكه، مثل التفاح والأفوكادو والتوت والكرز والرمان والطماطم

الأعشاب والتوابل

المكسرات والبذور

الخضراوات، مثل الخرشوف والخضراوات الورقية الداكنة والبطاطس

الحبوب الكاملة

المصدر health