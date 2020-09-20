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فن

شاهد.. شيكو برفقة محمد اوتاكا من كواليس مسلسل اللعبة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:42 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر شيكو صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر شيكو في الصورة من كواليس مسلسل اللعبة برفقة محمد اوتاكا.

ولق علي الصورة قائلا: "والله بلاقي عندي صور غريبة".



وشارك شيكو مؤخرا في بطولة مسلسل "اللعبة" من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.


شارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.
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