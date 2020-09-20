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مرأة

أنا نزلت 20 كيلو.. ريجيم مضمون للمرضع

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
رجيم للمرضعات
رجيم للمرضعات
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أسماء عبد الحفيظ

وفقا لما نشره موقع هيلثي، أن هذه السيدة فقدة 28 كيلو من وزنها بعد الولادة.

الاسم: هارمان سيدو

المهنة : ربة منزل ، مصمم داخلي مستقل ، مدرس PGT ونموذج لياقة
العمر : 30
أعلى وزن تم تسجيله: 85 كجم
الوزن المفقود: 28 كجم
المدة التي استغرقتها لإنقاص الوزن: سنة واحدة

نقطة التحول: لقد اكتسبت أكثر بكثير من الوزن الموصى به أثناء الحمل. 

لقد فقدت 28 كجم على الرغم من إجراء ولادة قيصرية

إفطاري: 4 بياض بيض ، شوفان برقوق ، شريحة خبز ، 10 حبات لوز وجوز مع فيتامينات متعددة وأوميغا 3
منتصف النهار: شاي أخضر غدائي
: صدر دجاج مشوي مع خضروات مطبوخة على البخار
وجبة خفيفة مسائية : مغرفة من مسحوق البروتين مع وعاء من الفاكهة
عشاءي : سمك أو دجاج مع خضروات سوتيه أو بطاطس مهروسة أحيانًا
أنغمس في (ما تأكله في أيام الغش): طعام صيني وشريحة من الكعك أو بعض البودينغ
تمريناتي: أمارس تمارين رفع الأثقال 6 أيام أ أسبوع مع 30 دقيقة من
وصفات القلب اليومية منخفضة السعرات الحرارية أقسم بـ: فطائر بروتين الشوفان
أسرار اللياقة البدنية التي كشفت عنها: أعتقد أن التقليل من السكر والاعتماد على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات جعلني نشيطًا وحيويًا وتركيزًا. في البداية ، عندما تقلل من الكربوهيدرات والسكر. 

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