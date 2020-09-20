أنا نزلت 20 كيلو.. ريجيم مضمون للمرضع

وفقا لما نشره موقع هيلثي، أن هذه السيدة فقدة 28 كيلو من وزنها بعد الولادة.

الاسم: هارمان سيدو

المهنة : ربة منزل ، مصمم داخلي مستقل ، مدرس PGT ونموذج لياقة

العمر : 30

أعلى وزن تم تسجيله: 85 كجم

الوزن المفقود: 28 كجم

المدة التي استغرقتها لإنقاص الوزن: سنة واحدة

نقطة التحول: لقد اكتسبت أكثر بكثير من الوزن الموصى به أثناء الحمل.

لقد فقدت 28 كجم على الرغم من إجراء ولادة قيصرية

إفطاري: 4 بياض بيض ، شوفان برقوق ، شريحة خبز ، 10 حبات لوز وجوز مع فيتامينات متعددة وأوميغا 3

منتصف النهار: شاي أخضر غدائي

: صدر دجاج مشوي مع خضروات مطبوخة على البخار

وجبة خفيفة مسائية : مغرفة من مسحوق البروتين مع وعاء من الفاكهة

عشاءي : سمك أو دجاج مع خضروات سوتيه أو بطاطس مهروسة أحيانًا

أنغمس في (ما تأكله في أيام الغش): طعام صيني وشريحة من الكعك أو بعض البودينغ

تمريناتي: أمارس تمارين رفع الأثقال 6 أيام أ أسبوع مع 30 دقيقة من

وصفات القلب اليومية منخفضة السعرات الحرارية أقسم بـ: فطائر بروتين الشوفان

أسرار اللياقة البدنية التي كشفت عنها: أعتقد أن التقليل من السكر والاعتماد على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات جعلني نشيطًا وحيويًا وتركيزًا. في البداية ، عندما تقلل من الكربوهيدرات والسكر.