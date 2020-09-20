17 ألف مريض ... تعرف على ملامح تنفيذ المرحلة الأولى لـ قوائم الانتظار

قال أكرم سامى ، مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار ، إنه قبل دخول نظام الميكنة 6 يوليو 2018 لم يكن لديهم أى حصر بأعداد المرضى بالمستشفيات .





وأضاف سامى ، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الميكنة مرت بعدة مراحل أولها كان حصر الأعداد بإجمالى 17 ألف و880 مريض .





وأشار مدير وحدة الميكنة ، إلى أن المرحلة الأولى تم فيها تسجيل المرضى عن طريق المستشفيات ، والخط الساخن .





ولفت إلى أن فى يناير 2019 تم خلالها ميكنة كافة لجان التأمين الصحى للمشاركة فى المشروع وربطها ب نفقة الدولة والمجالس الطبية المتخصصة .