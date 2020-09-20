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17 ألف مريض ... تعرف على ملامح تنفيذ المرحلة الأولى لـ قوائم الانتظار

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:19 ص
وزارة الصحة
وزارة الصحة
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شيرين عادل
قال أكرم سامى ،  مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار ،  إنه قبل دخول نظام الميكنة 6 يوليو 2018 لم يكن لديهم أى حصر بأعداد المرضى بالمستشفيات .

وأضاف سامى  ، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الميكنة مرت بعدة مراحل أولها كان حصر الأعداد بإجمالى 17 ألف و880  مريض .  

وأشار مدير وحدة الميكنة ، إلى أن المرحلة الأولى تم فيها تسجيل المرضى عن طريق المستشفيات ، والخط الساخن . 

ولفت إلى أن فى يناير 2019 تم خلالها ميكنة كافة لجان التأمين الصحى للمشاركة فى المشروع وربطها ب نفقة الدولة والمجالس الطبية المتخصصة .  
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