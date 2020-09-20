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محافظات

صحة مطروح تتابع المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:33 ص
المبادره الرئاسيه
المبادره الرئاسيه ١٠٠ مليون صحة
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ايمن محمود
في اليوم الثالث للمبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة  لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي تابع  الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح الخدمات المقدمة للمواطنين في المراكز الثابتة والمتحركة.

  حيث قام بالمرور على المركز الطبى بالكيلو ٤ لمتابعه سير الحمله ومتابعه  آليات تسجيل بيانات المرضى المترددين علي المركز .

وأكد البلتاجي  على أهمية تقديم خدمات صحية متميزة لتحقيق المبادرة للهدف منها بالحفاظ علي صحة المواطنين مع قياس الضغط والسكر للمستهدفين من الحملة. 

رافق وكيل وزارة الصحة  الدكتورة حنان سمير مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة ريهام رفعت مدير الإدارة الصحية بمطروح.

يأتي ذلك بناء على توجيهات وزير الصحة د . هالة زايد بالمتابعة المستمرة لمبادرة الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوى ضمن المبادرة  الرئاسية١٠٠ مليون صحة ثاني أيام مبادرة .

 كما قام د الدكتور محمد علي المتولي وكيل مديرية الصحة بمطروح   بالمرور على الفرق الثابتة  بالنادي الاجتماعي بمطروح .

واطمأن على حسن سير العمل بها، لافتا بان تقديم الخدمة الطبية  بالنادي من الثالثة عصرا حتي التاسعة مساء، مقدما الشكر للكابتن صالح يونس مدير النادي الاجتماعي على حسن تعاونهم مع أعضاء المبادرة. 

صحة مطروح تتابع المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة
صحة مطروح تتابع المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة
صحة مطروح تتابع المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة
صحة مطروح تتابع المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة
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