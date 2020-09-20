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أخبار البلد

700 ألف طلب على المنصة.. إقبال على تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:27 ص
وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
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وفاء نور الدين

تلقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرًا يوضح الإحصائيات الى تلقتها المنصة الإلكترونية، موضحا أنه منذ تفعيل المنصة حتى 20 سبتمبر الجارى، استقبلت حوالى 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلى واجهزة التليفونات المحمولة. 


وتلقت المنصة حتى الآن حوالى 700 الف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع وكان أكثرها عددًا شركات القناة ومصر العليا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.


وتستقبل المنصة أيضًا عددًا كبيرًا من الاستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.


وأكد الدكتور شاكر على ضرورة الإهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على إستفسارات المواطنين وحل شكواهم، مشدداً على استمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية سبتمبر 2020.


يأتى ذلك فى إطار الإهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية .​


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