بعد التعادل أمام الأهلي.. إيهاب جلال يمنح لاعبي المقاصة راحة من التدريبات

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة بقيادة إيهاب جلال، منح الفريق راحة مطولة لـمدة 48 ساعة عقب التعادل فى مباراة أمس، السبت، أمام الأهلي بدون أهداف والتى أقيمت بينهما فى الجولة الـ 28 من منافسات الدوري الممتاز.



واستقر الجهاز الفنى للمقاصة على منح الفريق راحة مطولة لمدة 48 ساعة فى ظل قناعاته الكاملة بحاجة الفريق إلى المزيد من الراحة بسبب خوض العديد من المباريات القوية المتتالية فى الفترة الأخيرة.



وأبدى إيهاب جلال، المدير الفنى للمقاصة، سعادته بالمستوى الذى يقدمه المقاصة فى الفترة الأخيرة وتعادله أمس أمام الأهلى المتوج بلقب الدوري.



وشهدت مباراة الأهلى أمس أمام المقاصة سجالا كبيرا بين الفريقين فى ظل بحث كل منهما على حصد النقاط الثلاث وامتلاكهما مجموعة من أبرز اللاعبين.



ونجح المقاصة فى الوصول إلى النقطة 37 تحت قيادة مدربه إيهاب جلال محتلا بها المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز بعد أن كان الفريق يواجه الهبوط إلى دوري القسم الثانى خلال مشواره بالدور الأول قبل أن يتولى جلال المهمة وينجح فى إحداث طفرة كبيرة.