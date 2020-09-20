AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس سفاجا تتابع مبادرة معاً ضد الغلاء لبيع السلع والأسماك بأسعار مخفضة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:26 م
رئيس سفاجا تتابع
رئيس سفاجا تتابع مبادرة معا ضد الغلاء
Advertisements
إبراهيم جادالله

تابعت السيدة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد،  فعاليات مبادرة قافلة محاربة الغلاء  والتي تنظمها وزارة التموين بالتنسيق مع الوحدة المحلية لتوفير منافذ لبيع السلع والاسماك.

 

وأكدت "رئيس المدينة" على توفير جميع السلع الغذائية والتموينية واللحوم والاسماك بأرخص الأسعار لتخفيف العبء عن أهالينا وسط إقبال كبير من الأهالي على جميع السلع.

 

وأوضحت " المغربي"  أنه لن تتحقق التنمية المستدامة إلا بالدولة والمجتمع المدني معًا، حيث يتم الدفع بسيارة لبيع  أسماك النيل لأهالي سفاجا بسعر مخفض ٢٠ جنيهاً للكيلو.

 

وكلفت "رئيس المدينة" مسئول إدارة الإنتاج والتعاون بمتابعة عمل السيارات و المبادرة، واختيار الاماكن والتنسيق بين منطقة سفاجا البلد  وميدان مسجد السلام بشارع الاستاد بسفاجا.

رئيس سفاجا تتابع مبادرة معاً ضد الغلاء لبيع السلع والأسماك بأسعار مخفضة
رئيس سفاجا تتابع مبادرة معاً ضد الغلاء لبيع السلع والأسماك بأسعار مخفضة
رئيس سفاجا تتابع مبادرة معاً ضد الغلاء لبيع السلع والأسماك بأسعار مخفضة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رفع 12 طن مخلفات فى سفاجا قبل عيد الأضحى

توقيع الكشف الطبي المجاني على 182 مواطنا في قافلة بـ سفاجا

تنفيذ مبادرة توحيد طلاء الواجهات بالتنسيق مع الشركات بمدينة سفاجا

ترشيحاتنا

لأكثر من 3 سنوات.. الحمل والإنجاب يؤخران الإصابة بهذا المرض الخطير

مجلس الشيوخ يستقبل أعضاءه الجدد باستخراج الكارنيهات الخاصة بالنواب

بجمبسوت أنيق .. رضوى الشربيني تستعرض رشاقتها

شاهد.. رقص أمير كرارة على أغنية "لاقيت الطبطبة" بفرح شقيقته

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

سعر تويوتا كورولا toyota corolla 2020 اليوم.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟ أروى جودة ونيللي كريم بنفس الإطلالة.. صور

بكاش مايوه.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

بالأسعار.. مقارنة بين أقوى السيارات من فئة الــ SUV فى مصر