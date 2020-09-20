رئيس سفاجا تتابع مبادرة معاً ضد الغلاء لبيع السلع والأسماك بأسعار مخفضة

تابعت السيدة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، فعاليات مبادرة قافلة محاربة الغلاء والتي تنظمها وزارة التموين بالتنسيق مع الوحدة المحلية لتوفير منافذ لبيع السلع والاسماك.

وأكدت "رئيس المدينة" على توفير جميع السلع الغذائية والتموينية واللحوم والاسماك بأرخص الأسعار لتخفيف العبء عن أهالينا وسط إقبال كبير من الأهالي على جميع السلع.

وأوضحت " المغربي" أنه لن تتحقق التنمية المستدامة إلا بالدولة والمجتمع المدني معًا، حيث يتم الدفع بسيارة لبيع أسماك النيل لأهالي سفاجا بسعر مخفض ٢٠ جنيهاً للكيلو.

وكلفت "رئيس المدينة" مسئول إدارة الإنتاج والتعاون بمتابعة عمل السيارات و المبادرة، واختيار الاماكن والتنسيق بين منطقة سفاجا البلد وميدان مسجد السلام بشارع الاستاد بسفاجا.