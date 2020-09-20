التعليم: ضبط 3 حالات غش وحيازة موبايل بلجان الدور الثاني للدبلومات الفنية اليوم

أدى 66 ألفا و928 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية (نظامي الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم الامتحان فى (51) مادة فترة أولي، و(3) مواد فترة ثانية في ثاني أيام الامتحانات التحريرية (الدور الثاني) للعام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 29 سبتمبر 2020، داخل (424) لجنة سير امتحان.









وصرح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، بأن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثاني سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات.









وقامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.







