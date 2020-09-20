AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم: ضبط 3 حالات غش وحيازة موبايل بلجان الدور الثاني للدبلومات الفنية اليوم

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:23 م
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2020
Advertisements
ياســـمين بدوي
أدى 66 ألفا و928 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية (نظامي الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم الامتحان فى (51) مادة فترة أولي، و(3) مواد فترة ثانية في ثاني أيام الامتحانات التحريرية (الدور الثاني) للعام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 29 سبتمبر 2020، داخل (424) لجنة سير امتحان.


وصرح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، بأن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثاني سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات.


وقامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.


وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (3) حالات محاولة غش وحيازة محمول في محافظات (القاهرة – مطروح)، وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 4 حالات غش إلكتروني بلجان الدبلومات الفنية اليوم

في 4 محافظات.. التعليم: ضبط 4 حالات غش في أول يوم من امتحان الدبلومات الفنية

رصد 3 حالات غش وواحدة اشتباه كورونا بلجان امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

التعليم : 17 حالة محاولة غش وحيازة محمول في لجان الدبلومات الفنية اليوم

738 ألف طالب وطالبة بالدبلومات الفنية يؤدون الامتحان في سادس أيام الدور الأول

ضبط 8 محاولات غش وحيازة محمول في لجان امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

ترشيحاتنا

من قلب استاد القاهرة.. مؤشرات جديدة تؤكد اقتراب محمد إبراهيم من الأهلى

الأهلي يتوصل لاتفاق شبه نهائي لضم محمد إبراهيم

بكاش مايوه.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

خبير لوائح عن هجوم رئيس الزمالك على الحكام: اتحاد الكرة مسئول عن حماية المنظومة

تحذير من جوجل.. حذف هذه التطبيقات نهائيا من متجر بلاي

آخرها x6 لـ عمر كمال.. أسعار سيارات نجوم المهرجانات في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل أمراض القلب تصيب البالغين فقط؟.. جمال شعبان يكشف الحقيقة

آخرها x6 لـ عمر كمال.. أسعار سيارات نجوم المهرجانات في مصر

بإطلالة صيفية.. ميريام فارس تبهر جمهورها في أحدث ظهور لها