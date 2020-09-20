غلق وتشميع عيادة "طبيب الفرخة" بالبحر الأحمر.. صور

أغلقت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، منذ قليل، عيادة طبيب الفرخة ليسكي.





وقال الدكتور فتحي السلمي مدير مديرية الطب البيطري: "إن اللجنة المشكلة من الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر والقسم البيطري في سفاجا ومجلس مدينة سفاجا توجهت اليوم للمتابعة والتفتيش على عيادة بيطرية باسم الدكتور محمد أحمد والذي نشر أخبارا عن إجراء عملية لفرخة بـ7 آلاف جنيه، وجرى التأكد من عدم وجود ترخيص للعيادة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وجرى غلق وتشميع العيادة المذكورة لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص".





وأضاف السلمي، أن الواقعة كلها غير صحيحة وثبت كذب الطبيب واختلاقه الواقعة، مشيرا إلى أن الطبيب لا يعمل في الجهاز الإداري للدولة، وأن النقابة العامة للأطباء البيطريين ستجري تحقيقا مع الطبيب.





قرر الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، إحالة الطبيب البيطرى "م.أ"، للجنة التحقيق، وذلك بعد إدعائه إجراء عملية جراحية دقيقة لدجاجة، وتركيب شرائح ومسامير لها، في عيادته الخاصة التي تقع في مدينة سفاجا بالبحر الأحمر.





وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، فى بيان، أنه بالبحث فى الواقعة تبين أن الجراحة لم تتم في عيادة الطبيب المذكور، مشيرا إلى أنه بناءا على ذلك سيتم مسائلة الطبيب البيطرى، طبقا للوائح والقوانين التى تحكم العمل النقابى، وفى حال ثبوت إدانته سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.









ويأتى ذلك ردا على ما أثير خلال الساعات الماضية، على المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى، حول إجراء طبيب بيطرى مصرى، لجراحة دقيقة لدجاجة بالبحر الأحمر، بعد سقوطها من أعلى سطح المنزل الذى يقيم به مالكها.



