سرايا قاسم سليمانى.. البحرين: إحباط مخطط إرهابي إيراني لتفجير منشآت أمنية

أعلنت مملكة البحرين، اليوم الأحد، إحباط مخطط إرهابى في المملكة تلقى دعما وتمويلا من هاربين في إيران وعناصر من الحرس الثوري الإرهابي.









وقالت صحيفة "الأيام" البحرينية إن "عمليات البحث والتحري كشفت عن شروع العناصر الإرهابية بإيران في تشكيل تنظيم إرهابي جديد تحت اسم سرايا قاسم سليماني".









وأوضحت الصحيفة أن "التنظيم الإرهابي وضع مخططا لتفجير عدد من المنشآت العامة والأمنية في البحرين، بالإضافة إلى رصد عدد من أفراد الحراسات الخاصة لشخصيات مهمة في المملكة بغرض اغتيالها وذلك ردا على مقتل قاسم سليماني".

وأحبطت الأجهزة الأمنية البحرينية المخطط الإرهابي، بعد العثور على عبوة متفجرة بالشارع العام بمنطقة البديع وضعت من قبل عناصر التنظيم الإرهابي كانت معدة لاستهداف وفد أجنبي حضر إلى البحرين في زيارة رسمية.





وأضافت الصحيفة أنه تم ضبط أحد المتهمين بمسكنه في منطقة سار وعثر بمنزله على قوالب متفجرة ومواد عجينة تستخدم في صناعة المتفجرات وأجهزة استقبال وعملات أجنبية وكتب مرتبطة بالفكر الإرهابي.

وكشفت التحريات الأمنية أن بعض القيادات الإرهابية التابعة لـ"سرايا الأشتر" وهي الذراع العسكرية لما يسمى "تيار الوفاء الإرهابي" استطاعوا تجنيد عدد من العناصر الإرهابية في البحرين بدعم وإشراف من عناصر الحرس الثوري الإرهابي.





وقالت الصحيفة إن 4 عناصر إرهابية تمكنوا من ضم 14 آخرين خضعوا لتدريبات عسكرية في معسكرات خارجية وقاموا برصد ومراقبة القواعد العسكرية الأجنبية والوطنية والمنشآت الأمنية في البحرين ومراقبة العاملين بها وتحديد نقاط تجمعاتهم تمهيدا لاستهدافهم بالإضافة إلى تصوير المنشآت الاقتصادية والحيوية ومستودعات النفط وإرسال الصور إلى الخارج.





تم تكليف العناصر الإرهابية باستلام عبوات متفجرة عن طريق البريد الميت، لتنفيذ عدة عمليات إرهابية متلاحقة ونسبتها إلى التنظيم الإرهابي الجديد.





واعترف أحد المتهمين بتلقي تدريبات عسكرية في معسكرات حزب الله في العراق، وبعد عودته قام بتدريب بعض المتهمين على استخدام الأسلحة في مسكنه بمنطقة سار.



