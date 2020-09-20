أولوية قصوى.. القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يؤكد على أهمية الانتهاء من مشروع التحول الرقمي بجميع الكليات

شارك الدكتور عماد عتمان القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، أمس فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، ورؤساء الجامعات المصرية، وذلك بمقر جامعة القاهرة.





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وصرح د. عماد عتمان اليوم بأن المجلس عبر عن عظيم شكره وامتنانه وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي لتفضله بافتتاح المقر الجديد للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وعدد من المشروعات القومية للتعليم العالي، كما أشاد المجلس بدعم الرئيس الدائم لتطوير منظومة التعليم العالي فى مصر.





وأضاف د عتمان أن أهم الأولويات أمامه هى إتمام مشروع التحول الرقمي بجميع كليات جامعة طنطا ودعم البنية التحتية التكنولوجية لمواكبة الجيل الرابع من الجامعات وتطوير البرامج التعليمية بكليات الجامعة لربط الخريجين بسوق العمل من خلال استحداث برامج متميزة لمواكبة الوظائف المستحدثة لإعداد جيل من الشباب المتميز علميًا قادر على المنافسة فى سوق العمل محليًا ودوليًا.





وأوضح أن الجامعة توسعت في تقديم البرامج المميزة والساعات المعتمدة بكلياتها بتخصصات مختلفة جديدة فهناك 21 من البرامج المميزة بالكليات استفاد منها 13 ألف طالب و560 طالب.

وأشار الى أن هناك أولوية أيضًا لتطبيق الاختبارات الإلكترونية ودعم التوسع فى التعليم عن بعد بجامعة طنطا، والتوسع فى تطبيق التعليم الهجين.