بممر شرفي وورود.. احتفال خاص في مطار القاهرة بأخر رحلة للطيار هشام شرف

هنأ اليوم الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار هشام شرف قائد طراز البوينج B777 لإتمامه رحلته المهنية بالشركة وبلوغه 65 عاما في لفتة طيبة منه.





وفي مراسم هي الأولى من نوعها فاجأ الطيار عمرو أبو العنيين رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية والطيار حسن منير مساعد رئيس مجلس الإدارة الطيار/ هشام شرف عقب وصوله مطار القاهرة بعد عودته اليوم قائدا لأخر رحلة لسيادته قادما من نيويورك ، وبمودة تلقائية كان في شرف استقباله عدد من كبار قائدى الطرازات وطياري مصرللطيران وقطاع العمليات الجوية حيث اصطفوا في ممر شرفي وقدموا له الورود والهدايا التذكارية تقديرًا منهم له وتمنوا له التوفيق فى حياته القادمة.





وأثناء الرحلة حرص أفراد طاقم رحلة نيويورك علي مشاركة الركاب في تهنئة الطيار هشام شرف في أخر رحلة طيران له عبر النداء الداخلي بالطائرة معربين عن مشاعرهم الطيبة نحو قائدهم الذي اعطاهم من خبرته الكبيرة طوال فترة عمله ، كما قامت أيضا إدارة مطار جون كنيدى بنيويورك بالاحتفال بالطيار هشام شرف قبل إقلاع الرحلة وتهنئته عبر برج المراقبة .





من جانبه أعرب الطيارهشام شرف عن سعادته بهذه المفاجأة التى كانت فى انتظاره بالمطار من زملائه من أفراد الركب الطائر، وتمنى لهم جميعًا النجاح فى حياتهم القادمة والتوفيق للشركة الوطنية مصرللطيران .





جدير بالذكر ان الطيار هشام شرف التحق بشركة مصرللطيران عام 1985 وشغل وظيفة مساعد علي طرازات البوينج B737. وB767 ثم قائدا لطرازات B737-200 , B777 .





وحقق اكثر من ٢٠ الف ساعة طيران و قاد الطائرة طراز B777 لاكثر من ١٧ عاما و تمتع طوال فترة عمله بالسيرة الطيبة و الخلق الراق والعلاقات الودية مع كل اطقم العمل كبارهم و صغارهم الامر الذي جعله بمثابة الأب و المعلم لمعظمهم.