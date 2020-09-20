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فن

شاهد.. صدى البلد يكرم عمر كمال كأفضل مطرب شعبى 2020

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:29 م
رئيس تحرير موقع صدي
رئيس تحرير موقع صدي البلد و عمر كمال
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محمد بدران




كرم موقع صدى البلد المطرب عمر كمال بعد نجاح أغنيته "بنت الجيران" بالتعاون مع حسن شاكوش والتى حققت نجاحا كبيرا عبر يوتيوب. 


وأعرب عمر كمال عن سعادته، بهذا التكريم ونشر عبر حسابه الشخصي انستجرام صورة جمعته بـ احمد صبري رئيس تحرير موقع صدي البلد وعلق قائلًا ": "تكريمى من موقع وقناة صدى البلد كأفضل مطرب شعبى 2020 و أفضل أغنية بنت الجيران 🙏❤️"  


يذكر أن عمر كمال طرح مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة.


الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهداتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.

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