أبرز أخبار التوك شو.. أحمد صبري: القيادة السياسية لديها الإدارة والإرادة لجعل مصر دولة عظمى.. الشيخة إقبال الصباح: السيسي فخر العرب الحقيقي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس، الخميس ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:
حذر الكاتب الصحفي أحمد صبري - رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخباري، مما يحدث ويحاك في المنطقة، معقبا: "معظم دول الجوار تفتتت".
قال الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية، أن هناك عدد كبير من المواطنين العاملين في المجال تضرروا من توقف النشاط الرياضي في مصر، مؤكدا ضرورة عودة النشاط، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، لأن الرياضة تمثل اقتصادا كبيرا.
قالت الحاجة منى الرفاعي، التي تتبنى دفن وتغسيل "ضحايا كورونا" مجانًا، إن هذه الخدمة ليست مقتصرة على منطقتها فقط ولكنها على كافة الجمهورية ومستعدة لغسل وتكفين أي متوفى بفيروس كورونا ونقله إلى المدافن ودفنه في أي مكان في القاهرة مجانًا لوجه الله تعالى.
قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن المحافظة تسير على الضوابط التي وضعتها وزارة الصحة، وهناك حوالي 34 فندقا، منها 15 تقدمت للحصول على ترخيص بالعمل، وتم منح 14 فندقا منهم ترخيص بالعمل، التزامهم بالإجراءات الاحترازية المحددة.
قال الدكتور حسام عبدالغفار،أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تفاصيل البدء في تفعيل ربط قاعدة بيانات الأسرة الشاغرة بمستشفيات وزارة الصحة مع قاعدة بيانات المستشفيات الجامعية.
قال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الخميس، إننا سنستقبل وزير السياحة والآثار غدًا في زيارة تفقدية للمحافظة قبل عودة السياحة الخارجية بشكل رسمي في مطلع يوليو المقبل.
أكد الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن إثيوبيا ترفض الالتزام بأى قرارات تسفر عنها المفاوضات والاتفاقيات مع مصر والسودان.
وجه أحد العائدين من ليبيا، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على الجهود التي بذلوها لعودتهم إلى أرض الوطن.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الأوضاع الاقتصادية العالمية تعاني من مشكلات كثيرة بسبب فيروس كورونا، موضحا أن الجميع يلاحظ تأثير ذلك على السياحة، والتجارة وأنشطة كثيرة يتم إلغاؤها.
أكدت الشيخة إقبال الصباح أن الرئيس السيسي بمثابة فخر العرب الحقيقي مؤكدا أنه قام بجهود كبير من أجل العمل على عودة المصريين المحتجزين في ليبيا.