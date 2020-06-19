أبرز أخبار التوك شو.. أحمد صبري: القيادة السياسية لديها الإدارة والإرادة لجعل مصر دولة عظمى.. الشيخة إقبال الصباح: السيسي فخر العرب الحقيقي

قالت الحاجة منى الرفاعي، التي تتبنى دفن وتغسيل "ضحايا كورونا " مجانًا، إن هذه الخدمة ليست مقتصرة على منطقتها فقط ولكنها على كافة الجمهورية ومستعدة لغسل وتكفين أي متوفى بفيروس كورونا ونقله إلى المدافن ودفنه في أي مكان في القاهرة مجانًا لوجه الله تعالى.









قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن المحافظة تسير على الضوابط التي وضعتها وزارة الصحة، وهناك حوالي 34 فندقا، منها 15 تقدمت للحصول على ترخيص بالعمل، وتم منح 14 فندقا منهم ترخيص بالعمل، التزامهم بالإجراءات الاحترازية المحددة.









قال الدكتور حسام عبدالغفار،أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تفاصيل البدء في تفعيل ربط قاعدة بيانات الأسرة الشاغرة بمستشفيات وزارة الصحة مع قاعدة بيانات المستشفيات الجامعية.