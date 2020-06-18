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عائد من ليبيا: استحالة أسافر تانى وهعيش خدام لتراب مصر.. فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:18 م
صدى البلد
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أسامة علي
وجه أحد العائدين من ليبيا، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على الجهود التي بذلوها لعودتهم إلى أرض الوطن.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه بعد الإفراج عنهم من قبل الميلشيات المسلحة فى ليبيا قام السفير المصرى بالتواصل معهم، للاطمئنان عليهم، وارجاعهم لمصر، معقبا:" كل ساعة السفير كان بيتواصل معانا".

ووجه المصرى العائد من ليبيا، الشكر للجيش الوطني الليبي، مؤكدا أنهم لم يتعرضوا لأي أذى خلال تواجدهم فى مدينة ترهونه.

وختم المصرى العائد من ليبيا حديثه قائلا: "استحالة أسافر ليبيا تانى وهعيش خدام لتراب مصر".
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