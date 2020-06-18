محافظ جنوب سيناء: عودة الأنشطة البحرية والغوص 21 يونيو





وأكد فودة – خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان - أن شرم الشيخ أقل مدينة بها إصابات كورونا ولا يوجد بها حالات وفاة.





وتابع محافظ جنوب سيناء: نطبق الإجراءات الاحترازية بشكل دقيق في جميع مناطق شرم الشيخ.





وأكد فودة قائلا: "لدينا 66 فندقا معتمدًا في محافظة جنوب سيناء، كما أنه لدينا معلومات عن وصول وفود أوكرانية وإيطالية لشرم الشيخ مع بدء عودة السياحة.





وأوضح محافظ جنوب سيناء عودة الأنشطة البحرية والغوص بدءًا من 21 يونيو الجاري مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن المحافظة تقوم بحملات توعية إلى جانب تنظيف الشواطئ بمشاركة الغطاسين فى شرم الشيخ.

قال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الخميس، إننا سنستقبل وزير السياحة والآثار غدًا في زيارة تفقدية للمحافظة قبل عودة السياحة الخارجية بشكل رسمي في مطلع يوليو المقبل.