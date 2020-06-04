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توك شو

الشيخة إقبال الصباح تعتذر للمصريين: هما اللي ربّونا وعلّمونا.. فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:29 م
الشيخة الكويتية إقبال
الشيخة الكويتية إقبال الصباح
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البهي عمرو

قالت الشيخة الكويتية إقبال الصباح، إن القلة التى تتحدث عن مصر وتريد عمل فتنة، يجب الا ننظر لهم لأنهم أقل من ذلك، موضحة "لا يجب الرد على دعاة الفتنة بين مصر والكويت".


وأضافت إقبال الصباح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى مصطفى بكري، أن مصر كبيرة والرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس عبد الفتاح  السيسي لهما مواقف كبيرة مع الشعب الكويتى.


وأوضحت الصباح أنها تعتذر للمصريين لما صدر من القلة، مؤكدة أن "المصريين هم اللى ربونا وهما اللى علمونا وأنا بعتذر لهم على ما حدث".


ولفتت إلى أنها من جيل جمال عبد الناصر وأنها تربت على أغانى أم كلثوم، وأن مصر قوية.

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