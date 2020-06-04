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رئيس التحرير
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أخبار البلد

أهم الأخبار ..قرار جديد من السيسي بشأن اتفاقية مع الكويت..اكتشاف إصابة جورج فلويد بفيروس كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:22 م
أهم الأخبار
أهم الأخبار
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صدي البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

يشكل خطرا على الدول العربية كلها.. تلاسن بين أعضاء البرلمان في جلسة محاسبة الغنوشي.. فيديو

بدأت جلسة مساءلة راشد الغنوشي رئيس وزعيم حركة النهضة، داخل البرلمان التونسي، مساء أمس الأربعاء، حيث كانت الجلسة مملوءة.. للمزيد اضغط هنا

بعد تشريح جثمانه.. اكتشاف إصابة جورج فلويد بفيروس كورونا

كشف تشريح جثة المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد، الذي قُتل على يد شرطي في 25 مايو الماضي، أنه أصيب بفيروس كورونا قبل مقتله بنحو شهرين. .للمزيد اضغط هنا

ناشدت المواطنين عدم تخزين الأدوية.. هيئة الدواء: لا يوجد بروتوكول للوقاية من فيروس كورونا

أكدت هيئة الدواء المصرية أنه لا توجد حاليًا أدوية ثبت أن من شأنها ‏الوقاية من أو علاج فيروس كورونا، ولا توصي الهيئة ‏بالتطبيب الذاتي بأي أدوية بما في ذلك المضادات ‏الحيوية سواء على سبيل الوقاية من مرض كوفيد-‏‏19 أو معالجته...للمزيد اضغط هنا

الجريدة الرسمية.. قرار جديد من الرئيس السيسي حول اتفاقية قرض ثان من الكويت

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 632 لسنة 2019 .. للمزيد اضغط هنا
 
12 قرشا ارتفاعا في سعر الدولار بالبنوك

شهد سعر الدولار ارتفاعا بنحو 3 قروش، مقابل الجنيه، في مستهل تعاملات اليوم الخميس 4-6-2020، ليصل إلي 16.02..للمزيد اضغط هنا
 
الطقس غدا الجمعة.. شبورة ورياح ودرجات الحرارة تنخفض بالقاهرة لـ 33
 
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، الجمعة، مائل للحرارة نهارا على الوجه البحري والقاهرة، مائل للبرودة ليلا.. للمزيد اضغط هنا

تراجعت عن قرار اعتزالي .. حسام عاشور يرد على قرار الأهلي بإلغاء تكريمه

علق حسام عاشور لاعب النادي الأهلي على سحب مسئولي القلعة الحمراء كافة الامتيازات التي سبق وأن طرحوها عليه ليعتزل، ثم وجهوا الشكر له ..للمزيد اضغط هنا 
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