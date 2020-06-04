الطقس غدا الجمعة.. شبورة ورياح ودرجات الحرارة تنخفض بالقاهرة لـ 33

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا ، الجمعة، مائل للحرارة نهارا على الوجه البحري والقاهرة، مائل للبرودة ليلا، تصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.









ويكون الطقس لطيفا على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار، مائلا للبرودة خلال ساعات الليل، تصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويبقى الطقس حار نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبه نشاط للرياح على خليج السويس تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

















ويبقى الطقس ما بين الحار وشديد الحرارة على محافظات الصعيد، حيث يكون حارا نهارا مائلا للبرودة ليلا والرياح معتدلة، ويبقى شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارا ولطيف ليلا.









وتكون د رجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى و26 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 25.



