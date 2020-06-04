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كتلة هوائية.. الأرصاد: موجة أمطار ضربت هذه المناطق.. فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:52 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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شيرين عادل
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الربيع الذى نشهده خلال هذه الفترة يشهد تقلبات جوية. 

وكشفت وكيل مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح، عن موجة أمطار امتدت من صباح اليوم الخميس لبعض المناطق فى شمال الصعيد، والقاهرة.

وأشارت الدكتورة إيمان شاكر، إلى أن السبب الرئيسى فى موجة الأمطار منخفض السودان الموسمى، والذى قام بدوره بسحب الكتلة الهوائية المتواجدة فى الصحراء الغربية وامتدت للقاهرة فى فجر اليوم الخميس.

ولفتت  أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون بدءا من اليوم، الخميس، حيث تصل إلى 35 درجة مئوية فى القاهرة، مشيرة إلى أن الطقس يميل لارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار والبرودة خلال ساعات الليل.

وتابعت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، باستمرار تواجد الشبورة المائية على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية.
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