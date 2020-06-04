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طقس معتدل.. درجات الحرارة اليوم الخميس 4 /6 /2020 بالمحافظات

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:32 ص
درجات الحرارة بالمحافظات
درجات الحرارة بالمحافظات
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هاجر إبراهيم
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي"، تقريرا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس، 4/6/ 2020 فى القاهرة والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم، الخميس، ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا يتسم بالبرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، مع فرصة سقوط أمطار. 

ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا لطيفا نهارا معتدلا ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الغربية، طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة بالمحافظات اليوم:

القاهرة الصغرى 20 والعظمى 34

الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 27

مطروح الصغرى 16 والعظمى 25

دمياط الصغرى 18 والعظمى 25

بور سعيد الصغرى 19 والعظمى 25

الإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 34

السويس الصغرى 20 والعظمى 34

العريش الصغرى 18 والعظمى 29

رفح الصغرى 17 والعظمى 29

طابا الصغرى 22 والعظمى 35

شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 39

الغردقة الصغرى 25 والعظمى 40

الفيوم الصغرى 19 والعظمى 36

بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 36

أسيوط الصغرى 21 والعظمى 35

الأقصر الصغرى 22 والعظمى 41

أسوان الصغرى 27 والعظمى 42

شلاتين الصغرى 26 والعظمى 38

حلايب الصغرى 28 والعظمى 33

الوادى الجديد الصغرى 27 والعظمى 43
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