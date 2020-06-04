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أخبار العالم

بعد تشريح جثمانه.. اكتشاف إصابة جورج فلويد بفيروس كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:09 ص
جورج فلويد
جورج فلويد
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قسم الخارجي
كشف تشريح جثة المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد، الذي قُتل على يد شرطي في 25 مايو الماضي، أنه أصيب بفيروس كورونا قبل مقتله بنحو شهرين. 

وبحسب قناة "إن بي سي" الأمريكية، أوضح تقرير السلطات الطبية أن فلويد أصيب بفيروس كورونا في 3 أبريل الماضي. 


واجتاحت الاحتجاجات أنحاء الولايات المتحدة بعد مقتل جورج فلويد على يد شرطي اتكأ بركبته على رقبة فلويد ومنعه من التنفس ولم يلتفت إلى استغاثته التي أصبحت شعارًا يردده المحتجون "لا أستطيع التنفس". 

وفصلت الشرطة الأمريكية الضابط القاتل ديريك شوفين وثلاثة شرطيين آخرين شهدوا الموقف ووقفوا دون تدخل، بينما كان فلويد يلفظ أنفاسه الأخيرة، وتم توجيه تهمة ارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية لشوفين. 

وتصاعدت الاحتجاجات والصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن الأمريكية إلى درجة خطيرة، استدعت فرض حظر التجور واستدعاء الحرس الوطني للسيطرة على الاحتجاجات في ولايات ومدن أمريكية عدة. 

وأكد المحامي كرومب، عائلة جورج فلويد، أن تشريح الجثة المستقل الذي تم الإفراج عن تقريره اليوم، يُظهر أن ضباط الشرطة الآخرين المتورطين في الواقعة، كانوا مسؤولين أيضًا بشكل مباشر عن وفاة فلويد، وليس فقط الضابط السابق ديريك شوفين، الذي تم اتهامه بالقتل من الدرجة الثانية. 
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