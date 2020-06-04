استمرار الاحتجاجات والمظاهرات في أمريكا بسبب جورج فلويد.. فيديو وصور

تواصلت الاحتجاجات والمظاهرات لليوم التاسع على التوالي في

وعدة ولايات أخرى احتجاجًا على مقتل المواطن الأمريكي ذي الأصول الأفريقية، جورج فلويد في مدينة مينيابوليس.