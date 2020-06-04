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أخبار العالم

استمرار الاحتجاجات والمظاهرات في أمريكا بسبب جورج فلويد.. فيديو وصور

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:09 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تواصلت الاحتجاجات والمظاهرات لليوم التاسع على التوالي في العاصمة الأمريكية واشنطن وعدة ولايات أخرى احتجاجًا على مقتل المواطن الأمريكي ذي الأصول الأفريقية، جورج فلويد في مدينة مينيابوليس.

وفي وقت سابق، وجه الادعاء لشرطي مينيابوليس، الذي قام بالضغط بركبته على عنق جورج فلويد تهمة القتل من الدرجة الثانية "القتل العمد"، كما وجه للمرة الأولى اتهامات لثلاثة آخرين من الشرطة كانوا في الموقع وحضروا الواقعة، كما جاء في لائحة الاتهام.

وكانت أسرة جورج فلويد طالبت بالقبض على 4 من عناصر الشرطة متورطين في وفاته، أثناء زيارتهم لنصب مؤقت في زاوية الشارع الذي توفي فيه الرجل في مينيابوليس بعدما ضغط شرطي بركبته على عنقه حتى فقد القدرة على التنفس.



استمرار الاحتجاجات والمظاهرات في أمريكا بسبب جورج فلويد.. فيديو وصور
استمرار الاحتجاجات والمظاهرات في أمريكا بسبب جورج فلويد.. فيديو وصور
استمرار الاحتجاجات والمظاهرات في أمريكا بسبب جورج فلويد.. فيديو وصور
استمرار الاحتجاجات والمظاهرات في أمريكا بسبب جورج فلويد.. فيديو وصور
استمرار الاحتجاجات والمظاهرات في أمريكا بسبب جورج فلويد.. فيديو وصور
استمرار الاحتجاجات والمظاهرات في أمريكا بسبب جورج فلويد.. فيديو وصور
استمرار الاحتجاجات والمظاهرات في أمريكا بسبب جورج فلويد.. فيديو وصور
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