AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل جورج فلويد .. المتظاهرون يكسرون الحواجز الأمنية حول البيت الأبيض.. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 01:51 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قالت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية إن المتظاهرين المحتشدين أمام البيت الأبيض دفعوا الحواجز الأمنية في شارع بنسلفانيا، حيث وصلت المظاهرات المستعملة في جميع أنحاء البلاد بسبب مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، على يد ضابط شرطة، إلى قصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لليوم الثاني على التوالي.

وأظهرت مقاطع بثتها وسائل الإعلام الأمريكية احتشاد المتظاهرين ووقوف بعضهم فوق سيارات الخدمة السرية ومقصورة أمنية بجوار مبنى "مكتب أيزنهاور التنفيذي"، واستخدم الضباط رذاذ الفلفل ضد المتظاهرين، كما ظهر آخرون يجهزون أقنعة الغاز استعدادا لمواجهة المتظاهرين وإلقاء قنابل الغاز المسيل.

كما مزق بعض المتظاهرون حواجز رفوف الدراجات التي تفصل شارع 17 من شارع بنسلفانيا بلازا. وشوهد متظاهرون آخرون يقفون وجهًا لوجه مع كتائب الخدمة السرية في بلازا.

وحذرت الشرطة المتظاهرين من الاضطرار لإخلاء الشارع بالقوة في حال لم يغادروا.

من جانبه قال البيت الأبيض إنه يدعم المظاهرات السلمية، لكنه وصف ما يجري بأنه لا علاقة له بالعدالة والإدارة ستقف دوما ضد العنف والفوضى.

وكان ترامب هدد المتظاهرين في منيابوليس في ولاية مينيسوتا، احتجاجا على قتل شرطي لمواطن أمريكي من أصول أفريقية يدعى جورج فلويد.

وقال ترامب إن إدارته لن تسمح لأي شخص من أي عرق بأن يحرق الأرض ويدمر المدن، مشددا على أن "هذا لن يحدث".

وأضاف ترامب:" لن أسمح للحشود الغاضبة بالسيطرة علينا حماية جوهرة تاج الديمقراطية الأمريكية وهو الأمان وتطبيق القانون".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد مقتل رجل أسود.. اعتقال مراسل CNN أثناء تغطيته الاحتجاجات في منيابوليس.. فيديو

إغلاق البيت الأبيض بسبب مظاهرات منيابوليس.. شاهد

استمرار المظاهرات الغاضبة في واشنطن ومدن أمريكية أخرى بعد مقتل فلويد ..فيديو

ترامب عن المحتجين أمام البيت الأبيض: مجموعات منظمة ليس لهم علاقة بجورج فلويد

فوضى عارمة| متظاهرون أمريكيون يحطمون مقر CNN ويحرقون سيارات الشرطة في أتلانتا..شاهد

العنف يتصاعد.. اغتيال ضابط أمريكي وإصابة آخر في كاليفورنيا بعد مقتل رجل أسود

ترشيحاتنا

مجدي عبدالغني: البلد على أعتاب كارثة أكبر من مذبحة بورسعيد بسبب الأهلي والزمالك.. فيديو

مستشار وزيرة الصحة: نتائج استخدام بلازما المتعافين من كورونا حققت نجاحا مبهرا .. فيديو

استشهاد وإصابة 5 أبطال.. القوات المسلحة: مقتل 19 تكفيريًا فى عمليات نوعية وقصف جوي بشمال سيناء

الحكومة: من يتواجد داخل سيارته الخاصة غير ملزم بارتداء الكمامة.. فيديو

مش خايفين من كورونا .. ضبط مواطنين أقاموا حفل زفاف بالجيزة

بسبب ظهورها على قناة الجزيرة .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون منى مينا

AdvertisementS

دفعت 200 جنيه.. راندا البحيري تحرج محمد رمضان

اعترافات أليمة رأينا سِترها.. النائب العام: حبس اليوتيوبر منة عبد العزيز و6 آخرين فى واقعة اغتصابها

بعد فضيحة عمرو واكد.. ممثلة أفلام إباحية تظهر مع ممثل شهير آخر

عزل منزلي للأسرة.. النائب محمد الفيومي: لم أصاب بـ كورونا.. وأنا بصحة جيدة

كانوا بيهزروا معاه .. أقوال والد طفل واقعة الكلب تقلب موازين القضية .. القصة الكاملة

5693 حالة شفاء.. الصحة: ارتفاع جديد فى عدد المتعافين من فيروس كورونا

الحكومة: من يتواجد داخل سيارته الخاصة غير ملزم بارتداء الكمامة.. فيديو

وزيرة الصحة: 70% من وفيات كورونا تأتي المستشفيات منتهية .. والأهالي ترفض نزول 15% من الحالات بعد وصول الإسعاف

في 30 دقيقة.. أقوى مشروب لرفع الجهاز المناعي بـ 8 مكونات

السودان يهدد باللجوء إلى المؤسسات الدولية بعد اعتداء إثيوبيا على أراضيه

أحمد مرتضى: رئيس الزمالك سبب التعاقد مع عبد الله السعيد ورمضان صبحي كان قريبا من التوقيع .. فيديو

السعودية تعلن شروط عودة المدارس بعد غلقها بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرحا بتخفيف حظر كورونا .. قفز رواد الشواطئ من فوق الجبال يتسبب في مقتل 4 ببريطانيا.. صور

وداعا لمزيل العرق .. 3 طرق طبيعية للتخلص من الرائحة الكريهة في الصيف

تغلب على حرارة الصيف بمشروب البطيخ