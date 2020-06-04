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أخبار العالم

بسبب احتجاجات فلويد.. وزير الدفاع الأمريكي السابق: ترامب نجح في تقسيم المجتمع الأمريكي وتجب محاسبته

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:24 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
خرج وزير الدفاع الأمريكي السابق، جيمس ماتيس، عن صمته في ضوء الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة بعد مقتل الأمريكي ذي الأصول الأفريقية، جورج فلويد.

وقال وزير الدفاع الأمريكي السابق، في تصريحات نقلتها مجلة "أتلانتك" الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب نجح في تقسيم المجتمع الأمريكي بسبب مواقفه إزاء تلك الاحتجاجات، مشددًا على ضرورة محاسبة ترامب وجميع المسئولين في البيت الأبيض. 

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي السابق "لقد كان ترامب أول رئيس عملت معه في حياتي، وهو الآن يسعى جاهدًا لتفريق الشعب الأمريكي، إن ما نشهده الآن هو نتيجة قوية لسياسات إدارة غير ناضجة، ويجب علينا التضافر لإزاحة تلك الإدارة في سبيل تدعيم ركائز مجتمعنا المدني". 

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي أعلن في وقت سابق أن المدعي الذي يحقق في وفاة جورج فلويد في مينيابوليس أعاد توصيف الوقائع، حيثسيوجه إلى الشرطي الذي جثا على عنق فلويد تهمة جريمة قتل من الدرجة الثانية، مع توجيه اتهامات أيضا إلى رجال الشرطة الثلاثة الآخرين.

في سياق متصل، أبدى وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، معارضته للجوء إلى ما يعرف بـ"قانون العصيان"، لأجل الاستعانة بالجيش في إخماد المظاهرات العارمة التي تجتاح الشارع الأمريكي.

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