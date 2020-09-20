محمود قاسم: الإخوان جماعة شيطانية وتاريخهم حافل بأعمال العنف وترويع المصريين.. فيديو

قال محمود قاسم، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن جماعة الإخوان هي جماعة شيطانية وتاريخهم حافل بأعمال العنف وترويع المصريين.





وأضاف محمود قاسم خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن جماعة الاخوان الإرهابية تتبنى العنف بداية من شعارها حتي أفكار مؤسسها حسن البنا.





وتابع الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن حسن البنا منذ نشأة جماعة الإخوان وهو يتبني فكرة القوة، القوة فى كل شئ بداية من العقيدة.





وأوضح محمود قاسم، أن أيمن الظواهري قال إن كتابات سيد قطب تمثل القاعدة الاساسية لجميع الجماعات التنظيمية والجهادية الحديثة.





وأشار إلى أن فكرة العنف أساسية وراسخة عند جماعة الاخوان وبدأت بالفعل استخدامها بعد ثورة 30 يونيو المجيدة.