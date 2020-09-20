نصائح للحصول على شعر جميل وناعم

نصحت خبيرة التجميل البحرينية فاطمة الدوسري، الفتيات والسيدات بالذهاب إلى أخذ استشارة تخص شعورهن من خلال متخصصين؛ إذا كن يردن علاجات للشعر مثل: استخدام مواد تساعد على تخفيف إفرازات الدهون في فروة الرأس، وأيضا استشارة الطبيب في أسباب تدهور الشعر، فربما يعود ذلك إلى سوء تغذية.









وأضافت الدوسري، أن هناك زيوتا معينة يجب أن تستخدم لتخفي جفاف الشعر وذلك يرجع إلى العنصر الأساسي وهو قلة شرب الماء، وكل هذا يظهر في فروة الرأس وأحيانا من أسباب القشرة هو التحمم بالماء الساخن، ويجب أن نستخدم ماءً دافئا على فروة الرأس.









ونوهت خبيرة التجميل فاطمة الدوسري، بأن المستحضرات الخاصة بالعناية بالشعر، والتي تنتجها الشركات العالمية تدخل في الكثير منها المواد الكميائية التي قد يكون ضررها أكثر مما يفيد، على الشعر بالخصوص ويؤدي إلى موارث ولذلك يحب الحذر في استخدامها.









وشددت على أنه للحصول على شعر صحي وجميل وقوي فيجب تدليك فروة الرأس، بشكل جيد عن طريق استخدام الزيوت الطبيعية، وعدم المبالغة في استخدام الشامبو وعدم غسل الشعر كثيرا بالمياه في غير الأوقات الرطبة أو الحارة، مع استخدام المنتجات الطبيعية، كالزيوت والكريمات الطبيعية، وأيضا دون إسراف للحصول على شعر صحي وقوي وجذاب.







