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فن

تريند الفن | أزمة صحية تداهم سمير غانم .. وعمر كمال: توك توك جرّح الـ BMW X6

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 09:13 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:


خضع الفنان الكبير سمير غانم لبعض الفحوصات الطبية مساء اليوم للاطمئنان على حالته الصحية، بعد أن شعر بتعب مفاجئ، وتم نقله إلى احدى العيادات الخاصة.


وأكد مصدر مقرب أن حالته الصحية مستقرة، وسوف يصل منزله خلال الدقائق المقبلة، مشددا على وسائل الإعلام عدم نشر ما قد يسيء له أو لعائلته، أو يقلق محبيه حول الوطن العربي وفى كل أنحاء العالم.


قال نجم المهرجانات الفنان عمر كمال ، ان سيارته الجديدة ، تم شراؤها من حر ماله ، وليس لأى شخص الحق فى التدخل فى هذه الأمور.


وأضاف كمال فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" في أثناء حلوله ضيفا في ندوة أقامها الموقع الاخباري خصيصا له، أنه فور شراء السيارة وإنزال صورة لها على السوشيال ميديا ، تعرضت لحادث طفيف ، بعد قدوم سائق توك توك إليه لالتقاط صورة تذكارية ، فقام بتجريح الجسم الخارجى للسيارة .


سلسلة جديدة فى أزمة الفنان بهاء سلطان مع المنتج نصر محروس، حيث كشف المحامى الخاص لبهاء سلطان عن بعض التفاصيل بعد حالة الجدل التى أثارها بهاء بتعليقه على فيسبوك.


وكشف محامي بهاء سلطان، فى تصريحات صحفية، عن تفاصيل وأسرار جديد في قضية سلطان ضد نصر محروس، وكذب تصريحات الأخير حول انتصاره في الجولة القضائية الأخيرة.


علنت النجمة أنغام عن تفاصيل حفلها الغنائي المنتظر على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.


وكتبت أنغام: «وحشتوني.. مبسوطة اننا راجعين نتقابل من تاني في حفلة جديدة يوم الجمعة 9 أكتوبر على مسرح المنارة بالتجمع الخامس.. في انتظاركم».
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