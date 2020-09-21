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تعليم

طلبة كلية التمريض جامعة القاهرة يستكملون إجراءات الكشف الطبي لليوم الثاني

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت

يستكمل اليوم طلاب كلية التمريض جامعة القاهرة اجراءات الكشف الطبي داخل المستشفى الجامعي لليوم الثاني على التوالي لإجراء الكشف الطبي وفق جدول زمني محدد لكل كلية، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات لتجنب الزحام والتكدس، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة.

 
وجاء موعاد الكشف الطبي لكلية التمريض جامعة القاهرة على النحو التالي :

 

كلية تمريض من حرف (أ) إل حرف (غ) 20-9-2020

 

كلية تمريض من حرف (ف) إل حرف (ي) 21-9-2020


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الجدير بالذكر أن مستشفى الطلبة بالجيزة، بدأت في استقبال طلاب جامعة القاهرة الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد 2021/2020، وإجراء الكشف الطبي لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، كما تضمن الكشف الطبي إجراء تحليل فيروس C.

 
وكان اتحاد طلاب جامعة القاهرة والطلاب القدامى في استقبال الطلاب الجدد للترحيب بهم ومعاونتهم على الانتهاء من إجراءات الكشف الطبي، وقاموا بتوزيع نسخ من أدلة جامعة القاهرة التي صدرت مؤخرًا للتوعية بجائحة فيروس كورونا والوقاية منه، إلى جانب توزيع كتيبات تعريفية تتضمن نبذة عن تاريخ الجامعة وكلياتها.

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