انقلب عليهم.. الهارب محمد علي يفتح النار على قنوات الإرهاب الإخوانية

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يرصد انفعال المقاول الهارب محمد علي، على قنوات الجماعة الإرهابية.





وقال أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "المقاول الهارب اتهم القنوات الإرهابية بالخيانة وقالهم انتم بتقبضوا ولا إيه".





ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الشعب المصري العظيم أسقط الدعوات التخريبية للمتآمرين الخونة في قطر وتركيا، ولم يستجب لهم.









وتابع أحمد موسى «مفيش غير أعضاء الجماعة الإرهابية فقط اللي شايفين الناس اللي في الشارع»، مشيرا إلى أن جميع أحياء القاهرة تتسم بالهدوء منذ صباح اليوم.



