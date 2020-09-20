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سيارات

كيف تحافظ على بطارية السيارة الكهربائية؟

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:58 م
بطارية السيارة
بطارية السيارة
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أماني نوار
من المعروف أن البطاريات في السيارات تدوم وقتا أطول بكثير من البطاريات الموجودة في الهاتف أو الكمبيوتر، ولكن إلى أي مدى وما هي العوامل التي تساعد السائق في الحفاظ على عمر البطارية لمدة أطول؟.
 

وفي هذا السياق أكد مجموعة من الخبراء أن السيارات الكهربائية تفقد سعة البطارية بمرور الوقت ، وأن التقدم المستمر في التكنولوجيا يعني انه من الصعب تحديد الفترة الزمنية التي تتدهور فيها بطارية السيارة.


وبالنسة للعامل الرئيسي هو كيفية التعامل مع البطارية وطريقة شحن البطارية ، وطريقة التخلص منها وعدد دورات الشحن التي تمر بها البطارية.
 

كما أكد الخبراء أن بطاريات الليثيوم لا يجب أن تكون مشحونة بالكامل ، وذلك لان درجة الحرارة هي عدو  أنظمة البطاريات ، ويتم توليد الكثير من الحرارة عن طريق الشحن السريع ، والحفاظ على البطارية عند الجهد العالي.


وتعتبر درجة الحرارة المحيطة أيضا عاملا آخر يجب مراعاته ، لأن درجات الحرارة الشديدة والبرودة الشديدة تؤثر سلبا على عمر البطارية. 

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