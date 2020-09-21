انقطاع مياه الشرب عن 7 مناطق رئيسية بالقاهرة غدا.. تعرف عليها

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن 7 مناطق رئيسية غدا الثلاثاء.





وتضمنت المناطق (خارجة المطرية – المسلة ومتفرعاتها – جوبيان ومتفرعاتها – شارع إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – منطقة الالف مسكن – منطقة الهايكستب – النزهة الجديدة).





ويأتي ذلك نظرًا لقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال تطوير بمنطقة عين شمس مما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم.





وسيكون ذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح غدا الثلاثاء وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء الموافق 23-9-2020.





وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .





هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.