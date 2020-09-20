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اقتصاد

قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة 20 ساعة .. الثلاثاء‎

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:26 م
قطع مياه
قطع مياه
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آمنة عبدالعظيم


أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق (خارجة المطرية – المسلة ومتفرعاتها – جوبيان ومتفرعاتها –شارع إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – منطقة الألف مسكن – منطقة الهايكستيب – النزهة الجديدة ) وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح الثلاثاء الموافق 22/ 9/ 2020 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء الموافق 23/9/2020.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن ذلك القطع للخدمة يأتي نظرا لتنفيذ أعمال تطوير منطقة عين شمس مما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم.

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 وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي
     

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