كل ما تود أن تعرفه عن صناديق الاستثمار في مصر.. مزاياها وأنواعها

تعد صناديق الاستثمار، فرصة آمنة وسهلة للدخول لعالم الاستثمار بدون تعقيدات والحاجة لخبرة كبيرة.

وتخضع صناديق الاستثمار في مصر للإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان الشفافية وحماية المستثمر، وهي عبارة عن وعاء يتم فيه تجميع عدد من أموال المستثمرين ويتم إدارة الأموال من خلال مدير محترف (مرخص من الهيئة) يقوم باستثمارها في الأسهم أو السندات أو أدوات الدخل الثابت أو غير من الأصول بهدف تحقيق عائد مناسب للمستثمرين.

وشجعت هيئة الرقابة المالية المتعاملين علي الاستثمار بصناديق الاستثمار تحت شعار (بدل ما تستثمر لوحدك وتختار بين الشركات والأسهم .. الصندوق بيستثمر عنك وبمعرفة مختصين).

مزايا صناديق الاستثمار

-إدارة محترفة

خبراء متخصصون يديرون المحفظة ويحللون السوق باستمرار.

-تنويع الاستثمارات

الصندوق يقوم بتوزيع الأموال على عدة أدوات واستثمارات مختلفة، مما يقلل من تأثير أي خسارة في جزء واحد على باقي المحفظة.

-مناسب لجميع فئات المجتمع

يمكن البدء بمبالغ قليلة نسبيا على عكس الاستثمار الفردي.

-خاضعة للرقابة

الهيئة العامة للرقابة المالية تتابع الصناديق وتحمي حقوق المستثمرين.

-سهولة الدخول والخروج

يمكن شراء وبيع واستيراد الوثائق بسهولة من خلال البنوك أو شركات إدارة الصناديقز

-توفير الوقت والجهد

بدون الحاجة لمتابعة الأسعار وتحليل الشركات بشكل يومي.

خطوات الاستثمار

-اختيار نوع الصندوق

اختيار نوع الصندوق المناسب لهدفك (نمو-دخل ثابت-سيولة-عقاري).

-زيارة شركة إدارة الصندوق

زيارة شركة إدارة الصندوق المرخصة من هيئة الرقابة المالية أو الاشتراك عن المنصات الإلكترونية لشركات إدارة الصناديق وشركات الوساطة.

-ملء استمارة الاكتتاب أو الشراء

ملء استمارة الاكتتاب أو الشراء وتقديم المستندات المطلوبة (بطاقة الرقم القومي-سجل تجاري للجهات الاعتبارية).

-تحويل أو إيداع المبلغ المطلوب

تحويل أو إيداع المبلغ المطلوب لشراء عدد من الوثائق.

أنواع صناديق الاستثمار

صناديق الأسهم

تستثمر أموالها بشكل رئيسي في أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

مناسبة للمستثمرين الباحثين عن نمو رأسمالي على المدى المتوسط أو الطويل

قد تشهد تقلبات في المدى القصير ولكنها تحقق عائدا قويا على المدى الطويل.

صناديق أسواق النقد

تركز على الاستثمار في أدوات مالية قصيرة الأجل مثل أذون الخزانة والودائع البنكية.

هدفها الحفاظ على رأس المال مع تحقيق عائد مستقر .

مناسب للفرد أو المؤسسات الباحثة عن السيولة (أي إمكانية الاسترداد اليومي أو الأسبوعي) مع تقبل درجة مخاطر منخفضة.

صناديق أدوات الدين وأدوات الدخل الثابت

تستثمر في السندات الحكومية وسندات الشركات وغيرها من أدوات الدين.

تحقق عائد مستمر ومنتظم مع مستوى مخاطر منخفض.

مناسبة للمستثمرين الباحثين عن دخل دورى واستقرار نسبي.

صناديق استثمار عقاري

تستثمر في عقارات منها المدر للدخل مثل المولات والمكاتب والفنادق.

يحصل المستثمر على حصة في أموال عقارية حقيقية دون الحاجة لشراء عقار بالكامل لذا تناسب المستثمر طويل الأجل .

يوزع الصندوق أرباحا من الإيجارات أو أرباح بيع الأصول .

تزيد قيمة الوثيقة بزيادة القيمة السوقية للعقارات المستثمر فيها ويجوز الاستثمار فيها من خلال المنصات الإلكترونية والتطبيقات المرخصة من الهيئة.

صناديق المعادن

تركز على الاستثمار في الذهب والمعادن النفيسة.

تعتبر وسيلة للتحوط ضد التضخم وتقلبات الأسواق.

يحصل المستثمر علي حصة في المعدن.

تزيد قيمة الوثيقة بزيادة القيمة السوقية للأصول المستثمر فيها.

يتعامل الصندوق بالبيع و الشراء والتخزين مع جهات مسجلة لدى هيئة الرقابة المالية.

تتيح بعض الصناديق إمكانية الاسترداد العيني.

صناديق محافظ الحقوق المالية الآجلة

هي صناديق تستثمر في فواتير أو أقساط غير مسددة تخص جهات تمويل غير مصرفية مرخصة.

يقوم الصندوق بدفع قيمتها مقدما بخصم معين بعد دراس الجدارة الائتمانية ثم يحصل علي قيمتها لاحقا عندما يقوم العملاء بالسداد.

تساهم في تمويل الشركات من خلال تحويل الحقوق المالية الآجلة إلى سيولة فورية.

فئة من الصناديق تدعم النشاط الاقتصادي.

صناديق الملكية الخاصة المعروضة على المنصات

هي صناديق يمكنك الاستثمار فيها عبر منصات الكترونية مرخصة وتقوم بتوجيه الأموال إلى شركات خاصة ومشروعات غير مدرجة بالبورصة تساعدها على النمو والتوسع.

تعرض المنصة كل المعلومات الخاصة بالصندوق بشكل واضح مثل نوع الاستثمار والمخاطر الأساسية وتخضع هذه الصناديق لإشراف الهيئة.

تهدف إلي تمويل الشركات الناشئة والمشروعات الواعدة.

تناسب المستثمرين طويلي الأجل ومرتفعة المخاطر.

الصناديق الخيرية

هي صناديق يستثمر فيها المال ولكن العائد لا يعود عليك كمستثمر بل يتم توجيهه بالكامل إلى أعمال خيرية معتمدة مثل دعم التعليم والصحة والمبادرات التعليمية.

يتم صرف العوائد من خلال جهات حكومية متخصصة لضمان الشفافية.

تخضع لإشراف الهيئة لضمان توجيه الأموال بشفافية.

تمزج بين مسؤولية الاستثمار والمسؤولية المجتمعية.

الصناديق القابضة

تستثمر في صناديق استثمار أخرى أي أنها لا تستثمر مباشرة في الأوراق المالية بل عبر صناديق أخري، تحقق تنويعا واسعا عبر فئات أصوال متعددة.

مناسبة للمستثمرين الباحثين عن إدارة متكاملة ومتنوعة.

صناديق المؤشرات

تتبع أداء مؤشر معين في البورصة المصرية مثل إيجي إكس 30.

يتم تداولها في البورصة مثل الأسهم، تجمع بين مزايا الصناديق التقليدية وسهولة التداول اليومية.

متابعة أداء الصندوق

-متابعة أداء الصندوق من خلال التقارير الدورية أو موقع الشركة أو المنصة الالكترونية لمدير الصندوق.

-يمكنك استرداد أموالك

-يمكنك استرداد أموالك كليا أو جزئيا حسب سياسة الصندوق (يومي - أسبوعي -شهري).

حماية حقوق المتعاملين

-التأكد من أن الصندوق ومديريه وأمين الحفظ حاصلين علي ترخيص من هيئة الرقابة المالية.

-تعرف على أهداف الصندوق ومخاطره ومصروفاته قبل أن تضع أموالك من خلال نشرة الاكتئاب.

-اطلع علي سعر الوثيق لمتابعة استثمارك بكل شفافية.

-أقرأ التقارير الشهرية والسنوية للتأكد أن الصندوق يسير وفقا خطته.

-أسال عن كل تكلفة يتم خصمها من قبل استثمارك ولا توقع دون معرفة.

-لا تستثمر في صندوق عالي المخاطر إذا كنت تبحث الاستقرار.

-قرارات الاستثمارية لابد أن تعتمد على معلومات رسمية ولا تتابع الشائعات.

-اطلع علي مواعيد وإجراءات استرداد قيمة الوثيقة لضمان سهولة الخروج من -الصندوق.

-احتفظ بكل مستنداتك وايصالاتك لأن توثيق معلوماتك يساعدك عند أي استفسار أو مراجعة مستقبلية.

-استثمر أموال لا تحتاجها على المدى القصير فالصناديق تعمل بكفاءة على المدى المتوسط والطويل.

-يمكنك تقديم شكوى للرقابة المالية في إذ واجهت مشاكل مع القائمين علي إدارة الصندوق.

مفاهيم مهمة عن صناديق الاستثمار

نشرة الاكتتاب: هي ورقة التعريف الأساسية للصندوق وتخبرك بكل ما تحتاج معرفته قبل الاستثمار مثل أهداف الصندوق وطريقة عمله ومخاطره وتكاليفه.

الوثيقة: هي حصة المستثمر داخل الصندوق و تتغير قيمتها حسب أداء الاستثمار.

صافي قيمة الوثيقة: سعر الوثيقة بعد خصم جميع المصروفات ويعلن بشكل دوري.

مدير الصندوق: الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات الاستثمارية.

أمين الحفظ: جهة محايدة تحتفظ بأصول الصندوق وتراقب تنفيذه للقواعد.

سياسة الصندوق الصندوق: الخطة التي يلتزم بها الصندوق عند اختيار الأصول التي يتم الاستثمار فيها (أسهم-دخل ثابت-نقدية).

درجة المخاطر: كل صندوق له مستوى مخاطر مختلف وعلي المستثمر اختيار ما يناسبه.

التوزيعات: قد يوزع الصندوق أرباحا نقدية او يعيد استثمارها دخل الصندوق.