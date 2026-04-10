رسائل مدبولي تطمئن الأسواق.. رئيس غرفة القاهرة: قوة الاحتياطي وتوفير السلع الاستراتيجية يدعمان استقرار الاقتصاد

أكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية أهمية الرسائل التي تضمنها المؤتمر الصحفي الذي عقده مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماعه بالحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الرسائل تحمل دلالات إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، وتبعث برسائل طمأنة للأسواق وتحافظ على استقرارها في ظل التحديات العالمية الراهنة.



وأوضح العشري أن ما تضمنه المؤتمر من الإشارة إلى تقارير ومقالات صادرة عن عدد من المؤسسات الدولية التي رصدت الدور المحوري للدبلوماسية المصرية ونجاحها في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يعكس مكانة مصر الإقليمية، إلى جانب التنسيق الكامل والمستمر مع البنك المركزي المصري لتأمين الاحتياجات من النقد الأجنبي والمستلزمات الأساسية، وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار السوق وتلبية احتياجاته دون أي تأخير.



وأشار إلى أن بيانات البنك المركزي أظهرت ارتفاع الاحتياطي النقدي من 52.7 إلى 52.8 مليار دولار خلال شهر مارس، رغم الضغوط الاستثنائية، في ظل السياسة المرنة التي يتبعها البنك المركزي للحفاظ على استقرار السوق. كما لفت إلى إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، حيث أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى قوة احتياطيات مصر من العملة الأجنبية، فيما أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على تصنيف مصر الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، وهو ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا للمستثمرين في السوق المصري.



وأضاف رئيس غرفة القاهرة التجارية أن إعلان رئيس الوزراء تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على احتياطيات كافية من السلع الاستراتيجية يعزز حالة الطمأنينة لدى المواطنين، خاصة مع التأكيد على أن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي لفترة تتراوح بين 6 و12 شهرًا، وهو ما يضمن استقرار الأسواق وعدم وجود أي أزمات في هذا الشأن.



كما أشاد العشري بإعلان الحكومة تقديم حوافز إضافية للمزارعين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، من خلال رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2500 جنيه بدلاً من 2350 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا للمزارعين وتشجعهم على زيادة الإنتاج بما يعزز الأمن الغذائي.

وفي السياق ذاته، رحب رئيس غرفة القاهرة التجارية بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية في الساعة الحادية عشرة مساءً اعتبارًا من اليوم الجمعة وحتى 27 أبريل الجاري، مع استثناء المناطق السياحية والأثرية من القرار، نظرًا لما تمثله من أهمية كبيرة لدعم الاقتصاد المصري وقطاع السياحة.