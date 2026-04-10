المالية: الموازنة الجديدة خصصت 90 مليار جنيه لدعم رواد الأعمال والسياحة والإنتاج

كشف أحمد كجوك، وزير المالية عن أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة كبيرة فى الاستثمارات الحكومية؛ للبدء فى المرحلة الثانية من «حياة كريمة» والتوسع في التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أنه تم تخصيص ٩٠ مليار جنيه لدفع النشاط الاقتصادى بمبادرات تحفيزية لقطاعات السياحة والصناعة والإنتاج والتصدير وريادة الأعمال.

أوضح الوزير في تصريحات له على هامش لقاء مع حزب حماة الوطن، عن استهداف الموازنة الجديدة زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية بالالتزام الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية دون تعديل أسعار الضرائب.

أشار إلي أننا نستهدف أكبر فائض أولى.. وخفض العجز الكلى لأقل من متوسط الدول الناشئة.. والنزول بالدين لأقل من ٨٠٪؜ فى يونيو ٢٠٢٧

قال إن القطاع الخاص تجاوب بقوة مع الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.. ودفعنا لاستكمال مسار «التحفيز والتبسيط والتيسير».

من جانبه دعا د. أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن»، وزارة المالية لتخفيف الأعباء على المواطنين مع التوسع في إجراءات التيسير والتبسيط، لافتًا إلى أنه ينبغى تحقيق التوازن بين تعظيم موارد الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي.

أكد اللواء أحمد العوضي وكيل مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس حزب «حماة الوطن» أننا ندعم جهود الدولة في مسار التنمية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.