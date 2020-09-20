من الرمال إلى الحياة.. الخريطة الكاملة للمدن العمرانية الجديدة بمصر| انفوجراف

تتمثل مقاصد الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة في ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية ملائمة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى الأحياء الفقيرة، بحلول عام 2030 فضلًا عن تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030 إلي جانب دعم الروابط الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بين المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بالمناطق الحضرية والمناطق الريفية، من خلال تعزيز تخطيط التنمية الوطنية والإقليمية.
ولفت تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاتقصادية، إلي تقرير الأمم المتحدة والذي يشير إلي أن 70٪ من سكان العالم سيقطنون في المناطق الحضرية بحلول عام 2050 فضلًا عن التوقعات الكبيرة بأن تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على أحد أعلى معدلات التجمع السكاني في المناطق الحضرية على مستوى العالم بنسبة تتراوح بين 80٪ و100٪.
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وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" الخريطة الكاملة لمشروعات المدن الجديدة بحسب الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة:
- العاشر من رمضان
تم إنشاء المدينة بموجب القرار الجمهوري رقم 249 لسنه 1977 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم567 لسنة 1980، وتقع مدينة العاشر من رمضان على طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي الكيلو 55 كم من القاهرة مرورًا بمدينة العبور ومدينة الشروق - وترتبط بإقليم الدلتا عن طريق محافظة الشرقية وترتبط بمدن القناة عن طريق الروبيكي مرورًا بمدينة بدر وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي وحوالي 65كم من مدينة الإسماعيلية وحوالى 45 كم عن مدينة الزقازيق مارة بمدينة بلبيس .
- مدينة 15 مايو
تم إنشاء المدينة بالقرار الجمهورى رقم (119) لسنه 1978 بمساحه (6461.9 فدان)، والقرار الجمهورى (237) لسنه 1995 بمساحه (1857.05 فدان)، والقرار الجمهورى رقم (88) لسنه 2009 بإضافة مساحه (3910.58 فدان)، والقرار الجمهورى رقم (390) لسنة 2017 بإضافة مساحة (6099.6 فدان)
أجمالى مساحه المدينة (18329.13 فدان)، وتقع مدينة 15 مايو شرق حلوان وعلى بعد 35 كم من القاهرة يحدها غربًا طريق الأوتوستـراد مصر الجديدة / حلوان ومن الشرق أراضي املاك الدولة والقوات المسلحة ومن الجنوب طريق الصعيد – القاهرة الكريمات ومن الشمال آراضي قوات مسلحة على بعد 6.5 كم شرق نهر النيل وترتفع المدينة 230 متر فوق سطح البحر واقل منسوب 58 متر.
- مدينة السادات
تم إنشاء المدينة بموجب القرار الجمهوري رقم 123 لعام 1978 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1131 لسنة 2005م بشأن تعديل الحدود الادارية للمدينة لتصبح المساحة الكلية للمدينة 121 ألف فدان، وتقع في الاتجاه الشمالي الغربي من مدينة القاهرة عند الكيلو 93 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.
- مدينة 6 أكتوبر
تبعد عن منطقة الاهرامات بحوالى 17 كم و تبعد عن وسط مدينة القاهرة بحوالى 32 كم، تبلغ المساحه الاجماليه ( 171.41) الف فدان لمدينه ( اكتوبر الام – واكتوبرالجديدة – حدايق اكتوبر )
- مدينة برج العرب الجديدة
تم إنشاء المدينة بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم (506 لسنة 1979 م )، تقع المدينة على بعد (60 كم) من مدينة الإسكندرية و 7 كم من الساحل الشمالى.
- دمياط الجديدة
تم إنشاؤها طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 546 ) لسنة 1980 وتعديله بالقرار الجمهورى 262 لسنة 2018، تقع المدينة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول 9 كم وتبعد عن ميناء دمياط حوالي 4.5 كم.
- الصالحية الجديدة
تم إنشاؤها طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم ( 1237 ) لسنة 1982، وتقع مدينة الصالحية الجديدة فى كردون محافظة الشرقية وتبعد عن، مدينة القـــاهـــرة 110 كم، وعن مينــــاء الســـويس 90 كم، وتبلغ المساحة الكلية للمدينة 1617 فدان.
- مدينة العبور
تعد مدينة العبور احدي مدن الجيل الثاني من المدن الجديدة وتعتبر منطقة جذب سكاني وصناعي للخروج من الوادي الضيق وتعمير للخروج من الوادي الضيق وتعمير الصحراء حيث تقع المدينة علي بعد بضع دقائق من حي مصر الجديدة عند الكيلو 26 طريق القاهرة الاسماعيلية وعند الكيلو 10 طريق القاهرة بلبيس ويحيط بالامتداد الجديد الطريق الاقليمي الجديد الرابط بين مدينة العاشر والسادات وقد تم تخطيطها علي اعلي مستوي لتستوعب 641 الف نسمه علي مساحة 16.2 الف فدان ويبلغ اجمالي عدد السكان 600 الف نسمه بالكثافة السكانية 33فرد/فدان.
- مدينة الشروق
تم أُنشاء المدينة طبقًا للقرار الجمهوري الصادر برقم 326 لسنة 1995 (بمساحة 10808 فدان )، وتم ضم مساحة ( 5302.3 فدان ) طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015 لتبلغ المســــــاحة الإجمالية للمـــدينة( 16110.3فدان )، وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 636 لسنة 2017 بزيادة كردون مدينة الشروق و ضم أراضي جديدة لها ليصبح إجمالي مساحة المدينة (52991.83 فدان ) .
- مدينة الشيخ زايد
تقع مدينة الشيخ زايد على ربوة مرتفعة عن سطح البحر من 92 : 22 م2 وتربط بشبكة من الطرق الهامة شمالًا طريق (إسكندرية الصحراوي) ومن الجنوب الغربي (طريق دهشور) ومن الجنوب الشرقي (امتداد طريق محور 26 يوليو) وتبعد عن قلب العاصمة بمسافة 15 كم2 والمدينة صديقة للبيئة نظرًا لعدم وجود منطقة صناعية أو أي مصادر للتلوث بالمدينة وتطبيق المعايير البيئة لتحقيق التنمية المستدامة.
- بدر
تم أنشاء المدينة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 1982 بمساحة 2971,34 فدان وتم تعديل مساحة المدينة طبقًا لعدة قرارات حتى أصبحت بمساحة 18545,43 فدان طبقًا للقرار الجمهوري رقم 87 لسنة 2009، تقع المدينة على طريق القاهرة / السويس على بعد 47 كم من القاهرة، وترتفع المدينة عن سطح البحر بحوالي 230 متر مما يؤدى انخفاض درجة الحرارة 4درجات عن المعدلات العادية .
- بنى سويف الجديدة
تم إنشاء المدينة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 643 لسنة 1986 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (161) لسنة 2016، وتقع المدينة على النيل ما بين مدينتي القاهرة والمنيا وتبعد عن القاهرة 124 كم، أما مدخل المدينة : للمدينة عدد أربع مداخل وهم (المدخل الغربي من ناحية بني سويف الأم عبر كوبري النيل – مدخل شرقي من ناحية طريق الكريمات – بني سويف وطريق الزعفرانة – مدخل شمالي عن طريق الأقليمي الشرقي القديم – مدخل جنوبي قادم من طريق المنيا الصحراوي الشرقي القديم).
- النوبارية الجديدة
تم إنشاؤها طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 375 لسنه 1986، وتقع المدينة على طريق مصر / الإسكندرية الصحراوي وعلى بعد 79 كم من الإسكندرية.
- القاهرة الجديدة
تم إنشاؤها طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنه 2000 بهـدف الحد من الزيادة السكــانية في القــاهرة الكـبرى عن طريق خلق نقـاط جــاذبة للتنمية وهي تقع على منسوب أعلى من سطـح البحر بحوالي 350م وبذلك تتسم بالجـو المعـتدل طــوال فصـول السنة حيث تقــع بالجانــب الشرقي مــن القـاهــرة الكـبرى ومـلاصقــة للـطريـــق الدائـــرى ومحاطة بطريقي القطاميه / العين السخنة وطـريق القــاهرة السويس الصـحراوي وتبعد المدينة 15 كم من المعـادى وحـوالي 5 كم من مدينة نصـر.
- أسيوط الجديدة
تم انشاؤها طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 194 لسنة 2000، وتقع المدينة على شرق النيل على طريق القاهرة / سوهاج وتبعد حوالي 18 كم من مدينة اسيوط الحالية.
- طيبة الجديدة
تم إنشاء المدينة بموجب القرار الجمهوري رقم ( 198 ) لسنة 2000، وتقع مدينة طيبة على بعد ( 14 كم ) شمال شرق مدينة الأقصر وتبعد ( 10 كم ) عن مطار الأقصر الدولي .
- سوهاج الجديدة
وهي إحدى مدن الجيل الثالث لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - تتميز المدينة بموقع استراتيجي حيث تعتبر البوابة الغربية لمحافظة سوهاج، وتعتبر في قلب المخطط الاستراتيجي للمحافظة ساعد على ذلك شبكة الطرق التي ربطتها بمدينة سوهاج الأم بطريق يبلغ طوله 8,3 كم وبمطار سوهاج الدولي بطريق يبلغ طوله 7,5 كم والط ريق المار أمام المدينة بطول 14 كم حتى الصحراوي الغربي القاهرة – أسوان .
تم إنشاء مدينة سوهاج الجديدة القرار الجمهوري رقم (196) لسنة 2000م و قد اشتمل على تحديد المنطقة لإقامة مجتمع عمراني جديد على مساحة 30982 فدان، وتم إضافة مساحة 834.8 فدان للمدينة بالقرار الجمهوري رقم 214 لسنة 2016 لإقامة غابة شجرية لتصبح إجمالي المساحة 30351.04 فدان.
- أسوان الجديدة
تم إنشــــاؤهـــا طبقــــا لقــــرار رئيــس الجمهوريـــة رقـــم 96 لســنة 1999 بمســـاحـــة 3898.04 فـــــدان وتم زيادة كردون المدينة بمساحة قدرها 18490.92 فدان طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم ( 807 ) لسنة 2015، وتقــــع المــــدينـــة علي الضفــــــة الغريبـــــة لنهــــر النيــــل وتبعـد عن مدينة أسوان الحالية مسافة (12) كم .
- الفيوم الجديدة
تم إنشاء مدينة الفيوم الجديدة طبقا للقرار الجمهوري رقم 193 لسنه 2000، وتم التعديل بالكردون طبقًا للقرار الجمهورى رقم 463 لسنة 2017، وتقع المدينة على طريق ( القاهرة- أسيوط) الغربي على بعد 100كم جنوب القاهرة وتبعد عن مدينة الفيوم الأم بمسافة 15 كم وعن مدينة بني سويف بمسافة 40 كم.
- قنا الجديدة
تم إنشاء المدينة طبقا للقرار الجمهوري رقم 197 لسنة 2000، وتقع شرق النيل علي بعد لا يزيد عن 8 كم من مدينة قنا الحالية.
- شمال خليج السويس
صدر القرار الجمهوري رقم 458 لسنة 1993 باعتبار منطقة شمال خليج السويس من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمتد شرقًا وغربًا بطول 60كم وتمتد شمالًا وجنوبًا بطول 74كم، حيث تبلغ المساحة الكلية للمدينة 1057142.4 فدان من ضمنها، مساحة المسطح المائى والمناطق الجبلية 717103 فدان ومسطحات متداخلة مع جهات اخرى 330801.3 فدان ومساحة مستغلة كخدمات خارج الكتلة 1506.5 فدان.
- المنيا الجديدة
تم إنشاء المدينة بموجب القرار مجلس الوزراء رقم 278 لسنه 1986 وبدأ العمل بها فعليا سنة 1991 وتم تعديل كردون المدينة بالقرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2004، وعلى قرار رئيس الجمهورية لسنة 2017 بشان تخصيص مساحة 4940.24 فدان للغابات الشجرية وقرار المهندس رئيس مجلس الوزراء لسنة 2015 م بشان إعادة تخصيص مساحة 1522 فدان لمدينة المنيا الجديدة، تقع المدينة شرق النيل أمام مدينة المنيا القديمة وتبعد عن القاهرة 250 كم .
- مدينة توشكي الجديدة
تبلغ مساحة مدينة توشكي 3000 فدان لإستيعاب 80 ألف نسمة لتوفر 30 ألـف فرصة عـمل ولتتكامل مع القرى الريفية المحيطة بمشروع توشكي وتضم " الخدمات - الصناعات الخفيفة - التصنيع الزراعى - الأنشطة الترفيهية " ، وجاري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى لاستيعاب 17 ألف نسمة بتكلفة500 مليون جنيه لإنشاء1000 وحدة سكنية ومراكز الخدمات يتم نهوها خلال العام الحالي.
- مدينة العلمين الجديدة
تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة 48130.82 فدان ويبلغ عدد السكان المستهدف حوالي 2 مليون نسمة وقد تم تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه من موازنة الهيئة للبدء في تنفيذ الأتي، المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه الشرب بطاقة 100 ألف م3/يوم ، تطوير الطريق الساحلي (إسكندرية/مطروح) من الكم 93 حتي تقاطعه مع طريق وادي النطرون/العلمين بقيمة 320 مليون جنيه .
- العاصمة الإدارية الجديدة
من أجل تطوير القاهرة إلى مركز سياسي وثقافي وإقتصادي رائد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال بيئة إقتصادية مزدهرة تدعمها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتحقيق التنمية المستدامة لضمان الحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية المميزة التي تمتلكها القاهرة، وتسهيل المعيشة فيها من خلال بنية تحتية تتميز بالكفاءة ، تم البدء فى إنشاء العاصمة الإدارية شرق مدينة القاهرة وذلك لموقعها المتميز وقربها من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية والمحاور الرئيسية.
ويبلغ عدد السكان المستهدف خلال المرحلة الأولى حوالى 0.5 مليون نسمة بالإضافة إلى عدد 40 إلى 50 ألف موظف حكومي يتم نقلهم بالمقرات الجديدة، مع التخطيط لزيادة الطاقة الإستيعابية إلى 100 ألف موظف بعد الثلاثة أعوام الأولى، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 170 ألف فدان، عدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 6.5 مليون نسمة، فرص العمل المتولدة حوالي 2 مليون فرصة عمل .
- مدينة المنصورة الجديدة
تطل المنصورة الجديدة على البحر الابيض المتوسط بطول 15 كم، وتتوسط مدينة المنصورة الجديدة محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وتم صدور القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2017 بمساحه 5104 فدان، ثم تم صدور قرار جمهورى رقم (8) لسنه 2018 باضافه مساحه 809 فدان ليصبح اجمالى مساحه المدينة 5913 فدان، وقام وزير الاسكان بوضع حجر الاساس بتاريخ 2017/8/22.
- مدينة بور سعيد الجديدة - سلام
تعد المدينة الساحلية الجديدة الأولى شرق قناة السويس لتخدم أغراض تنمية منطقة قناة السويس بحيث تستهدف إستيعاب أكثر من نصف مليون نسمة مع اكتمال نموها
- مدينة غرب أسيوط
يمتاز الموقع أعلى هضبة أسيوط واتصاله بشبكة الطرق القومية والإقليمية والقرب من مطار أسيوط وتبعد 28كم عن مدينة أسيوط الجديدة تتوسط مدينة أسيوط المسافة بين التجمعين – 18 كم عن أعلى الهضبة
- مدينة غرب قنا
مشروع تجمع مدينة غرب قنا هو إحدى المشروعات القديمة والتي أعادت الدولة العمل بها مطلع العام الجاري .
- مدينة توشكي الجديدة
تبلغ مساحة مدينة توشكي 3000 فدان لإستيعاب 80 ألف نسمة لتوفر 30 ألـف فرصة عـمل ولتتكامل مع القرى الريفية المحيطة بمشروع توشكي وتضم " الخدمات - الصناعات الخفيفة - التصنيع الزراعى - الأنشطة الترفيهية " ، وجاري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى لاستيعاب 17 ألف نسمة بتكلفة500 مليون جنيه لإنشاء1000 وحدة سكنية ومراكز الخدمات يتم نهوها خلال العام الحالي.
- مدينة الأقصر الجديدة
تقع مدينة الأقصر الجديدة على الشاطيء الشرقي لنهر النيل يخترقها طريق (الأقصر/قنا الصحراوي) من الجانب الغربي والجنوبي من المدينة وتقع على بعد 3.5كم جنوب شرق مدينة الأقصر وعلى بعد 3كم من طريق (مصر/أسوان الزراعي) وعلى بعد 14كم من مطار الأقصر الدولي (الطريق المقترح) ، وتقع داخل الحدود الإدارية لمدينة الأقصر، ويبلغ عدد السكان المتوقع للمدينة 200 ألف نسمة .
- مدينة حدائق اكتوبر
تم إنشاء المدينة بموجب القرار الجمهوري رقم 504 لسنه 1979، وقرار مجلس ادارة الهيئة بجلسته رقم (109) بتاريخ 21/8/2017 بانشاء مدينة حدائق أكتوبر كمدينة منفصلة بمساحة حوالي 41,780 الف فدان، وتقع المدينة بين طريق الفيوم وطريق الواحات.