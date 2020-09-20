من الرمال إلى الحياة.. الخريطة الكاملة للمدن العمرانية الجديدة بمصر| انفوجراف

تم إنشاء المدينة بموجب القرار الجمهوري رقم ( 198 ) لسنة 2000، وتقع مدينة طيبة على بعد ( 14 كم ) شمال شرق مدينة الأقصر وتبعد ( 10 كم ) عن مطار الأقصر الدولي .

- سوهاج الجديدة

وهي إحدى مدن الجيل الثالث لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - تتميز المدينة بموقع استراتيجي حيث تعتبر البوابة الغربية لمحافظة سوهاج، وتعتبر في قلب المخطط الاستراتيجي للمحافظة ساعد على ذلك شبكة الطرق التي ربطتها بمدينة سوهاج الأم بطريق يبلغ طوله 8,3 كم وبمطار سوهاج الدولي بطريق يبلغ طوله 7,5 كم والط ريق المار أمام المدينة بطول 14 كم حتى الصحراوي الغربي القاهرة – أسوان .

تم إنشاء مدينة سوهاج الجديدة القرار الجمهوري رقم (196) لسنة 2000م و قد اشتمل على تحديد المنطقة لإقامة مجتمع عمراني جديد على مساحة 30982 فدان، وتم إضافة مساحة 834.8 فدان للمدينة بالقرار الجمهوري رقم 214 لسنة 2016 لإقامة غابة شجرية لتصبح إجمالي المساحة 30351.04 فدان.