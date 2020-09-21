AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الغيرة القاتلة... شاب يعذب خطيبته ويحطم وجهها لخروجها مع أصدقائها

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:31 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
كانت تعتقد ان نهايتها تقترب وأن الموت على بعد خطوات منها، كان هذا الشعور التي أدلت به "كاترين" عندما احتجزها خطيبها السابق وحطم وجهها، لخروجها مع أصدقائها.

أصيبت "كاترينا بيدن"  ذات الـ 39 عاما ، بكدمات شديدة بعد أن هاجمها "ميتشل ليفرسيدج" صاحب الـ  25عاما في منزله، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

فعلى مدار عام كانت تتلقى "بيدن" معالمة في غاية السوء من قبله ، فقد احتجزها لمدة ساعات طويلة داخل الغرفة، وحبسها خارج المنزل تحت المطر، وضربها بالمكواة في وجهها وفوق رأسها، وكان كل ذلك بدافع الغيرة الشديدة حيث أمرها بأن تقطع علاقتها بأصدقائها.

وفي هجومه الأخير، قام بجر كاترينا على الأرض من قدميها بينما سحب "ليفرسيدج" باب الحمام من مفصلاته وضرب رأس  كاترينا به، لتصاب بكدمات عنيفة وغرق وجهها بالدماء.

وقالت كاترينا وهي تتحدث لأول مرة منذ المحنة: "انفصلت عنه وحضر إلى منزلي وبدأ يخرج عن السيطرة، وألقى فوقي مشروبات، لذا أخذت نفسي إلى الحديقة لأهرب منه".
اقرأ أيضًا: 
لتكمل :"ولكنه جاء إلى الخارج وهاجمني وضربني على رأسي بكرسي المطبخ، ثم جرني من إصبعي في الحديقة إلى أسفل، وانتهى الأمر بإصبعي منتفخًا لدرجة أنه كان لا بد من قطع الخاتم".

وأضافت:"تركني في الحديقة والمطر يطهل ولم يكن لدي أرتدى سوى ثوب النوم لذلك كان جلدي يتكشط على الطريق، واعتقدت أنه سيقتلني، ولكن صراخي سمعه جاري الذي خرج جاري واتصل بالشرطة.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس المطرب إيساف 6 أشهر في ضرب أستاذً جامعي وضابط بالمعاش

الخناقة بسبب دخول الحمام.. أقوال المطرب إيساف في اتهامه بضرب أستاذ جامعي وضابط سابق

18 أكتوبر.. أولى جلسات استئناف إيساف على حكم حبسه 6 أشهر

مسن أبيض يصف أفارقة بـ"القرود"| والنتيجة علقة ساخنة.. شاهد

أول زيارة خارجية.. رئيسة اليونان في قبرص الأسبوع المقبل

24 عامًا.. أرملة جندي بريطاني تروى اللحظات الأخيرة قبل انتحاره.. صور

ترشيحاتنا

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الإثنين

صراخ مخيف وضرب.. شجار غامض داخل مستشفى في الكويت

أول تعليق من مرتضى منصور على تغريم الشناوي 8 ملايين جنيه لصالح الزمالك

صلاة الفجر.. أسباب نوم بعض الناس عنها وثواب المحافظة عليها

آيات لتيسير الأمور.. تضييق الرزق ليس علامة على غضب الله

الاغتيالات والطائفية يكشفان فشل حكومة أبي أحمد في إثيوبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل خط النهاية بخطوات.. شاهد لاعب يتخلى عن الفوز في ماراثون رياضي لسبب غريب

صراخ مخيف وضرب.. شجار غامض داخل مستشفى في الكويت

شاهد.. حيوان الألبكة يقتحم مباراة كرة قدم ويطارد اللاعبين | فيديو