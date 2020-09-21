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فن

الوحيدة غير المحجبة.. ريهام عبد الغفور تثير جدلا كبيرا بصورة مع صديقاتها.. اعرف الحكاية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:36 ص
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
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شروق ابراهيم
ارادت الفنانة ريهام عبد الغفور ابراز فكرة تقبلها للاخر والمختلف عنها بكل محبة ، حتى وان كانوا صديقاتها المقربات، بنشرها صورة تجمعها بعدد من الفتيات المحجبات عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

وعلقت ريهام عبد الغفور على الصورة قائلة : " صورة بعنوان الاختلاف لا يفسد للود القضية". 

ومن هنا تعرضت لهجوم لعدد من متابعيها الذين تعجبوا من تعليقها " الاختلاف" متسائلين :" اين الاختلاف " ، بينما دعمها اخرون معلقين :"هو انا ليه فهمت قصدها وانا معديه وكتير فهم العكس اللي تقصده رغم انه واضح .. حقيقي في تحامل على الفنانين".
 
وردت الفنانة الشهيرة على هذا التعليق قائلة :" عشان في ناس بتسوء الظن احتياطي". 
الوحيدة غير المحجبة.. ريهام عبد الغفور تثير جدلا كبيرا بصورة مع صديقاتها.. اعرف الحكاية
الوحيدة غير المحجبة.. ريهام عبد الغفور تثير جدلا كبيرا بصورة مع صديقاتها.. اعرف الحكاية
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