الوحيدة غير المحجبة.. ريهام عبد الغفور تثير جدلا كبيرا بصورة مع صديقاتها.. اعرف الحكاية

ارادت الفنانة ريهام عبد الغفور ابراز فكرة تقبلها للاخر والمختلف عنها بكل محبة ، حتى وان كانوا صديقاتها المقربات، بنشرها صورة تجمعها بعدد من الفتيات المحجبات عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وعلقت ريهام عبد الغفور على الصورة قائلة : " صورة بعنوان الاختلاف لا يفسد للود القضية".





ومن هنا تعرضت لهجوم لعدد من متابعيها الذين تعجبوا من تعليقها " الاختلاف" متسائلين :" اين الاختلاف " ، بينما دعمها اخرون معلقين :"هو انا ليه فهمت قصدها وانا معديه وكتير فهم العكس اللي تقصده رغم انه واضح .. حقيقي في تحامل على الفنانين".