خطاب: تنفيذ 250 ألف وحدة في مشروع الإسكان الاجتماعي بمختلف الأنواع والمساحات

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الاسكان، إن الوزارة قامت بإطلاق مبادرة الاسكان الاجتماعي بتوجيهات من رئيس الجمهورية، وهي بإضافة 250 ألف وحدة سكنية بمختلف الأنواع والمساحات.





وتابع عمرو خطاب، ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه تم طرح طلب لرئاسة الوزراء بتنفيذ المرحلة الاولى بـ 125 الف وحدة سكنية، وستقسم الوحدات الى 100 الف وحدة اسكان اجتماعي و25 الف وحدة اسكان متوسط.





واوضح المتحدث باسم الاسكان، أن الهدف من تلك المبادرات والمشروعات هو ان يكون هناك شقق سكنية لكل مصري مقننة ومرخصة، لافتا الى ان التقديم والطلب على تلك الوحدات يكون من خلال الصفحة الرسمية للوزارة، مشيرا الى ان الوزارة تقوم بإعلانات مستمرة عن تلك الوحدات.





واضاف ان التقديم على الوحدات السكية الكترونيا منذ سنتين،لافتا إلى أن آخر طرح للوزارة كان الاعلان الـ 13 وكانت شريحة محدودي الدخل، والطرح القادم سيزيد الدخل نوعا ما لاستهداف شريحة وفئات اكبر.



