باحث: قطر تدفع الإخوان من أراضيها وتفسد بهم دول أخرى

قال محمد منصور ، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، إن النظام القطري يستهدف إبعاد خطر تواجد التيارات الإسلامية ، على أراضي بلاده ، بأن يجعلها غير متواجدة على أرضه .





وأضاف الباحث محمد منصور ، عبر سكايب ، لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن قطر من خلال ألاعيبهم نجحت في تنحية جماعات الإسلام السياسي عن أرضيها ، على خلاف تركيا ، والتي فشلت في إبعاد الإخوان عن ساحتها السياسية .





وأشار "منصور" ، إلى قطر دائما تحاول الترويج لعدم وجود ديمقراطية ، بالدول العربية ، وتشويه الآخر ، على الرغم من فساد النظام القطري .





ولفت "منصور" ، إلى أن التوجهات القطرية تدفع جميع الفرص التى من الممكن أن تكشف الأزمات القطرية بالداخل لإفساد الدول الأخرى.





وتابع "منصور" ، إلى أن أسلوب قطر لا ينجح حاليا مثل ما كان قبل ، على الرغم من الأموال الضخمة التي تصرف على القنوات ،الخاصة بهم.