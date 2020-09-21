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توك شو

باحث: قطر تدفع الإخوان من أراضيها وتفسد بهم دول أخرى

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:30 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قال محمد منصور ، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، إن النظام القطري يستهدف  إبعاد خطر تواجد التيارات الإسلامية ، على أراضي بلاده ، بأن يجعلها غير متواجدة على أرضه .

وأضاف الباحث محمد منصور ، عبر سكايب ، لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن قطر من خلال ألاعيبهم نجحت في تنحية  جماعات الإسلام السياسي  عن أرضيها ، على خلاف تركيا ، والتي فشلت في إبعاد الإخوان عن ساحتها السياسية .

وأشار "منصور" ، إلى قطر دائما تحاول الترويج لعدم وجود ديمقراطية ، بالدول العربية ، وتشويه الآخر ، على الرغم من فساد النظام القطري .

ولفت "منصور" ، إلى أن التوجهات القطرية تدفع جميع الفرص التى من الممكن أن تكشف الأزمات القطرية بالداخل لإفساد الدول الأخرى.

وتابع "منصور" ، إلى أن أسلوب قطر لا ينجح حاليا مثل ما كان قبل ، على الرغم من الأموال الضخمة التي تصرف على القنوات ،الخاصة بهم.
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